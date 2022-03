Ookla misura Starlink: ecco la velocità registrata in Italia

Ookla ha annunciato le nuove misurazioni effettuate sul sistema satellitare Starlink. Si tratta di una misurazione importante: Ookla monitora le connessioni a livello globale per fornire benchmark e confronti che consentano di giudicare la qualità di provider e tecnologie. Applicare il metodo a Starlink significa poter commisurare la connettività satellitare alle altre e capire a che punto sia il lavoro che Elon Musk sta portando avanti su questo fronte.

Ookla misura Starlink

La prima misurazione interessante (disponibile soltanto su suolo USA) è quella relativa al territorio USA, dove Ookla ha messo a confronto i vari provider satellitari e la globalità degli operatori terrestri. Non solo Starlink surclassa completamente i satelliti precedenti, ma arriva addirittura quasi ai livelli della connettività fissa. Complessivamente le performance registrate sono pari a circa 105 Mbps in download e 12 Mbps in upload, peraltro con una latenza che è il 70-90% più bassa rispetto a quella degli altri operatori satellitari (elemento che fa ancora di più la differenza, poiché apre ad un maggior numero di ambiti di applicazione).

I valori misurati in Italia sono altrettanto interessanti. La velocità misurata in upload è pari a quasi 19 Mbps, addirittura superiore rispetto a quella media registrata su connettività fissa. La velocità in download arriva a ben 124Mbps, andando ben oltre quel Paese fermatosi all’ADSL e speranzoso di poter mettere presto le mani su una connessione FTTH che porti a 1Gbps i valori teorici raggiungibili.

La sfida sulla connettività satellitare non solo è già vinta, ma per la prima volta il satellite diventa una effettiva opportunità ulteriore con la quale far propria una tecnologia di connettività all’altezza delle aspettative. Questi i prezzi per l’abbonamento sul suolo italiano: si tratta ovviamente di costi che vanno oltre la soglia di una normale connessione fissa, ma al tempo stesso si attinge ad una tecnologia che supera ogni barriera e che è in grado di portare connettività ovunque sia possibile vedere una porzione di cielo.