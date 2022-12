Elon Musk sospende l'account di Kanye West

Kanye West (Ye) era stato “riabilitato” solo dieci giorni fa, poco dopo l’esito del sondaggio di Elon Musk su Donald Trump. Il nuovo proprietario e CEO di Twitter ha comunicato stamattina che l’account del rapper è stato nuovamente sospeso per aver violato le regole del social network. In pratica “il lupo perde il pelo, ma non il vizio”. Quasi contemporaneamente è arrivata la notizia che l’acquisizione di Parler non verrà portata a termine.

Elon Musk aveva dichiarato che Twitter diventerà una piazza digitale in cui tutti possono parlare liberamente, ma sempre nel rispetto delle regole e della legge. Dopo aver chiesto un parere ai suoi follower, il CEO ha deciso di riattivare tutti gli account sospesi, tra cui quello di Kanye West. Come ringraziamento, il rapper ha pubblicato l’immagine di una svastica sovrapposta alla stella di David.

Il tweet è stato successivamente cancellato dai moderatori della piattaforma e l’account è stato nuovamente sospeso per incitazione alla violenza, come ha chiarito Musk.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

Un’altra immagine, che mostrava Musk in costume su uno yacht, non è stata considerata offensiva dal nuovo proprietario di Twitter.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.

Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022