Tesla e Musk: AGI, oltre l'intelligenza artificiale

Nata come produttore di auto elettriche e ben presto rivelatasi capace di conquistare la fetta più grande del segmento di mercato, Tesla potrebbe in futuro trasformarsi in qualcosa di ben diverso. Un'ambizione confermata dal numero uno Elon Musk, che ha ipotizzato il coinvolgimento della società in quella che viene definita Artificial General Intelligence. Di cosa si tratta?

Artificial General Intelligence (AGI): le ambizioni di Tesla ed Elon Musk

Un'entità AGI (o intelligenza artificiale forte) è in grado di replicare il processo cognitivo umano, con tutto ciò che ne consegue. Di seguito il post condiviso dal CEO, ovviamente su Twitter come ormai suo solito.

Tesla AI might play a role in AGI, given that it trains against the outside world, especially with the advent of Optimus — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2022

Nell'intervento è citato Optimus (o Optimus Subprime) nome in codice attribuito a Tesla Bot. Si tratta del robot umanoide svelato dal gruppo nell'estate scorsa in occasione dell'evento AI Day. È un'unità alta 1,77 metri e dal peso di circa 57 chilogrammi, con il volto ricoperto da un display su cui visualizzare informazioni. Può sollevare carichi superiori al proprio.

I movimenti sono gestiti da un totale pari a 40 attuatori elettromeccanici. L'esordio di un prototipo funzionante è atteso entro la fine del 2022. Pensato inizialmente per un impiego nelle fabbriche dove vengono assemblati i veicoli, potrà trovare applicazione anche in altri ambiti.

Musk afferma che l'intenzione è quella di decentralizzare il controllo del robot, così da scongiurare scenari fino a oggi relegati esclusivamente alle pagine della letteratura sci-fi e alle pellicole delle cinematografia fantascientifica, con gli automi in grado di prendere il sopravvento sul genere umano. Le sue perplessità in merito a uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale sono note ormai da tempo.

Con tutta probabilità, le auto elettriche costituiranno ancora per lungo tempo il core business di Tesla, ma i progetti legati all'IA potrebbero assumere una certa importanza. Non c'è da stupirsi, considerata la visione di quello che è al tempo stesso l'uomo più ricco al mondo, il contestato Person of The Year elettro dal TIME e colui che ha intenzione di colonizzare Marte.