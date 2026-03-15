 Elon Musk vuole ricostruire xAI e due co-fondatori vanno via
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Elon Musk vuole ricostruire xAI e due co-fondatori vanno via

Elon Musk ha avviato la ricostruzione da zero di xAI dopo la fusione con SpaceX e altri due co-fondatori hanno lasciato l'azienda per vari disaccordi.
Elon Musk vuole ricostruire xAI e due co-fondatori vanno via
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Elon Musk ha avviato la ricostruzione da zero di xAI dopo la fusione con SpaceX e altri due co-fondatori hanno lasciato l'azienda per vari disaccordi.
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In seguito alla fusione con SpaceX, Elon Musk ha avviato una ristrutturazione completa di xAI. Molti ingegneri hanno deciso di lasciare l’azienda per vari motivi. Anche altri due co-fondatori sono andati via, probabilmente per disaccordi con il boss. Pochi giorni fa sono stati assunti due esperti di Cursor.

Musk vuole ricostruire xAI da zero

xAI è stata fondata da Elon Musk e altre 11 persone nel 2023. A partire da metà 2025, nove co-fondatori hanno lasciato l’azienda. L’addio più recente è arrivato da Guodong Zhang e Zihang Dai. Oltre a Musk rimangono Manuel Kroiss e Ross Nordeen. Secondo le fonti del Financial Times, alcuni dirigenti di SpaceX e Tesla sono stati incaricati di esaminare il lavoro dei dipendenti di xAI e ne hanno licenziati alcuni.

Musk ha scritto su X che xAI non è stata costruita correttamente la prima volta, quindi verrà ricostruita dalle fondamenta, come avvenuto con Tesla. I licenziamenti sarebbero dovuti agli scarsi risultati ottenuti con lo sviluppo dei tool AI per la programmazione. L’azienda non può attualmente competere con Anthropic e OpenAI che offrono Claude Code e Codex.

Zihang Dai aveva pubblicamente ammesso che xAI era in ritardo rispetto ai concorrenti in questo settore. Guodong Zhang ha comunicato ai colleghi che è stato incolpato dei problemi con i tool per la programmazione. Entrambi sarebbero stati “spinti” alle dimissioni da Musk.

I nuovi assunti sono Andrew Milich e Jason Ginsberg di Cursor, startup che sviluppa l’omonimo tool AI per la programmazione. Musk ha chiesto scusa alle persone di talento che volevano lavorare per xAI, ma gli è stato negato un colloquio. Ora verranno ricontattate.

Uno dei progetti di xAI è Macrohard (o Digital Optimus) che prevede lo sviluppo di agenti AI in grado di emulare il funzionamento di un’intera azienda.

Fonte: Financial Times

Pubblicato il 15 mar 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
15 mar 2026
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