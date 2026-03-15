Elon Musk vuole ricostruire xAI e due co-fondatori vanno via

In seguito alla fusione con SpaceX, Elon Musk ha avviato una ristrutturazione completa di xAI. Molti ingegneri hanno deciso di lasciare l’azienda per vari motivi. Anche altri due co-fondatori sono andati via, probabilmente per disaccordi con il boss. Pochi giorni fa sono stati assunti due esperti di Cursor.

Musk vuole ricostruire xAI da zero

xAI è stata fondata da Elon Musk e altre 11 persone nel 2023. A partire da metà 2025, nove co-fondatori hanno lasciato l’azienda. L’addio più recente è arrivato da Guodong Zhang e Zihang Dai. Oltre a Musk rimangono Manuel Kroiss e Ross Nordeen. Secondo le fonti del Financial Times, alcuni dirigenti di SpaceX e Tesla sono stati incaricati di esaminare il lavoro dei dipendenti di xAI e ne hanno licenziati alcuni.

Musk ha scritto su X che xAI non è stata costruita correttamente la prima volta, quindi verrà ricostruita dalle fondamenta, come avvenuto con Tesla. I licenziamenti sarebbero dovuti agli scarsi risultati ottenuti con lo sviluppo dei tool AI per la programmazione. L’azienda non può attualmente competere con Anthropic e OpenAI che offrono Claude Code e Codex.

Zihang Dai aveva pubblicamente ammesso che xAI era in ritardo rispetto ai concorrenti in questo settore. Guodong Zhang ha comunicato ai colleghi che è stato incolpato dei problemi con i tool per la programmazione. Entrambi sarebbero stati “spinti” alle dimissioni da Musk.

I nuovi assunti sono Andrew Milich e Jason Ginsberg di Cursor, startup che sviluppa l’omonimo tool AI per la programmazione. Musk ha chiesto scusa alle persone di talento che volevano lavorare per xAI, ma gli è stato negato un colloquio. Ora verranno ricontattate.

Uno dei progetti di xAI è Macrohard (o Digital Optimus) che prevede lo sviluppo di agenti AI in grado di emulare il funzionamento di un’intera azienda.