 Esodo di massa da xAI: colpa di Elon Musk e Grok
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Esodo di massa da xAI: colpa di Elon Musk e Grok

Alcuni dipendenti di xAI hanno spiegato i motivi delle dimissioni, evidenziando le scelte di Elon Musk, tra cui l'eliminazione delle restrizioni per Grok.
Esodo di massa da xAI: colpa di Elon Musk e Grok
Business
Alcuni dipendenti di xAI hanno spiegato i motivi delle dimissioni, evidenziando le scelte di Elon Musk, tra cui l'eliminazione delle restrizioni per Grok.
Wikipedia

Durante il meeting di alcuni giorni fa, Elon Musk ha annunciato i piani per arrivare sulla Luna e lanciare satelliti AI nello spazio. Il proprietario di SpaceX ha comunicato anche la nuova organizzazione aziendale di xAI. The Verge ha scoperto i motivi per cui molti dipendenti hanno rassegnato le dimissioni.

Ecco i motivi dell’esodo di massa

Dall’inizio di febbraio sono andati via almeno 11 ingegneri e due co-fondatori di xAI (Jimmy Ba e Tony Wu). Altri quattro co-fondatori avevano lasciato l’azienda nei mesi precedenti, quindi ora rimangono sei dei 12 co-fondatori originari, uno dei quali è Elon Musk.

Quest’ultimo ha annunciato una riorganizzazione aziendale durante il meeting con i dipendenti. Dalle parole scritte su X sembra che la separazione non sia stata volontaria. Secondo The Verge, questo esodo di massa è stato causato da vari disaccordi con il proprietario.

Uno dei motivi è proprio l’acquisizione di xAI da parte di SpaceX. In seguito all’acquisizione sono state emesse nuove azioni per 250 miliardi di dollari, una parte delle quali è stata incassata dai dipendenti di xAI che avevano azioni dell’azienda. Dopo aver ricevuto la somma, alcuni di essi hanno presentato le dimissioni per fondare altre startup AI.

Altri dipendenti hanno dichiarato a The Verge che xAI ha messo in secondo piano la sicurezza. Il riferimento è alla generazione di immagini sessualizzate da parte di Grok. Come ha scoperto il Washington Times, l’ordine di rimuovere le restrizioni è arrivato direttamente da Musk.

Il team che valutava l’efficacia dei filtri di Grok è stato smantellato. Nella nuova organizzazione interna non è presente. Un dipendente ha affermano che tale decisione era un modo per cercare di recuperare il gap dai concorrenti (OpenAI in particolare). Un altro dipendente ha dichiarato che è stata ridotta la sicurezza perché secondo Musk equivale a censura.

La Commissione europea, il Regno Unito e la Francia hanno avviato indagini nei confronti di X e xAI.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 15 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Artemis II: nuovo problema, lancio posticipato?

Artemis II: nuovo problema, lancio posticipato?
Microsoft: ecco come si manipola la memoria dei chatbot

Microsoft: ecco come si manipola la memoria dei chatbot
Claude elimina per errore 15 anni di ricordi dal computer

Claude elimina per errore 15 anni di ricordi dal computer
Airbnb integra l'AI, ecco cosa cambia per i viaggi

Airbnb integra l'AI, ecco cosa cambia per i viaggi
Artemis II: nuovo problema, lancio posticipato?

Artemis II: nuovo problema, lancio posticipato?
Microsoft: ecco come si manipola la memoria dei chatbot

Microsoft: ecco come si manipola la memoria dei chatbot
Claude elimina per errore 15 anni di ricordi dal computer

Claude elimina per errore 15 anni di ricordi dal computer
Airbnb integra l'AI, ecco cosa cambia per i viaggi

Airbnb integra l'AI, ecco cosa cambia per i viaggi
Luca Colantuoni
Pubblicato il
15 feb 2026
Link copiato negli appunti