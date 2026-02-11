 Elon Musk vuole costruire i satelliti AI sulla Luna
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Elon Musk vuole costruire i satelliti AI sulla Luna

Durante un meeting con i dipendenti di xAI, Elon Musk ha dichiarato che vuole costruire i satelliti AI sulla Luna e lanciarli con una catapulta spaziale.
Elon Musk vuole costruire i satelliti AI sulla Luna
Business Ricerca Scientifica
Durante un meeting con i dipendenti di xAI, Elon Musk ha dichiarato che vuole costruire i satelliti AI sulla Luna e lanciarli con una catapulta spaziale.
Google AI Studio

Durante un meeting con i dipendenti di xAI (sussidiaria di SpaceX), Elon Musk ha svelato altri progetti fantascientifici. L’uomo più ricco del mondo vuole costruire una fabbrica per satelliti AI sulla Luna. Non verranno lanciati però come avviene sulla Terra, ma con una catapulta spaziale. Intanto altri due co-fondatori hanno lasciato l’azienda.

Satelliti AI per la Terra e la Luna

In occasione dell’acquisizione di xAI, Elon Musk aveva confermato l’intenzione di lanciare satelliti data center in orbita terrestre. Ciò dovrebbe avvenire a partire il 2029. La data non verrà sicuramente rispettata, ma diversi esperti ritengono che sia possibile (altri sottolineano invece le numerose difficoltà).

Una simile idea potrebbe diventare realtà sulla Luna. Durante un meeting con i dipendenti di xAI, Musk ha dichiarato che l’azienda deve costruire una fabbrica di satelliti AI sul suolo lunare (ovviamente dopo o contemporaneamente alla costruzione di un insediamento umano permanente o di una città autosufficiente).

La seconda “fantasia” di Musk è il modo in cui dovrebbero essere lanciati i satelliti. Invece dei razzi, come sulla Terra, verrebbe utilizzata una gigantesca catapulta. Teoricamente è una soluzione possibile, considerato che la gravità sulla Luna è un sesto di quella terrestre. Una startup (SpinLaunch) aveva annunciato il suo Orbital Launch System per lanciare piccoli satelliti (200 Kg) in orbita terrestre bassa.

Al momento si tratta solo di fantascienza. Gli astronauti devono ancora ritornare sulla Luna (dopo oltre 50 anni dalla missione Apollo 17).

Durante il meeting, Musk non ha accennato alle recenti dimissioni di due co-fondatori di xAI: Jimmy Ba e Tony Wu. Greg Yang ha lasciato l’azienda a gennaio per motivi di salute. Altre dimissioni erano arrivate da Kyle Kosic, Igor Babuschkin e Christian Szegedy tra il 2024 e il 2025. Probabilmente non tutti hanno apprezzato le decisioni di Musk. Gli altri cinque co-fondatori sono Manuel Kroiss, Zihang Dai, Toby Pohlen, Guodong Zhang e Ross Nordeen.

Fonte: The New York Times

Pubblicato il 11 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Innovazione senza tabù: un sensore nelle mutande

Innovazione senza tabù: un sensore nelle mutande
Artemis II: riparazioni e analisi prima del lancio

Artemis II: riparazioni e analisi prima del lancio
Elon Musk: città sulla Luna entro 10 anni

Elon Musk: città sulla Luna entro 10 anni
Elon Musk punta alla Luna, Marte può attendere

Elon Musk punta alla Luna, Marte può attendere
Innovazione senza tabù: un sensore nelle mutande

Innovazione senza tabù: un sensore nelle mutande
Artemis II: riparazioni e analisi prima del lancio

Artemis II: riparazioni e analisi prima del lancio
Elon Musk: città sulla Luna entro 10 anni

Elon Musk: città sulla Luna entro 10 anni
Elon Musk punta alla Luna, Marte può attendere

Elon Musk punta alla Luna, Marte può attendere
Luca Colantuoni
Pubblicato il
11 feb 2026
Link copiato negli appunti