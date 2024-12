Elton John: Never Too Late sta per arrivare su Disney+, quando esce il film

Una delle grandi novità del mese di dicembre 2024 per Disney+ sta per arrivare: a partire dal 13 di dicembre sarà disponibile in streaming Elton John: Never Too Late. Il documentario che racconta la vita dell’artista britannico che ha scritto pagina importantissime della storia della musica nel corso dei vari decenni della sua carriera.

Per guardare il documentario, un vero e proprio “film evento”, dedicato a Elton John è sufficiente collegarsi a Disney+. Per i nuovi utenti basta attivare un abbonamento: le opzioni sono diverse e si parte da 5,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito, tramite il sito ufficiale di Disney+.

Elton John: Never Too Late, un film imperdibile

Il nuovo film in arrivo su Disney+ rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. Il film, infatti, racconta la carriera di Elton John proponendo performance dal vivo dell’artista oltre che il dietro le quinte della sua lunghissima carriera.

Si tratta di un viaggio unico nel suo genere, che rappresenta anche l’occasione per raccontare la storia della musica. Anche per chi non conosce bene la carriera di Elton John, la pellicola rappresenta una visione consigliata.

Ecco il trailer ufficiale di Elton John: Never Too Late+:

Come vedere Elton John: Never Too Late su Disney+?

Per accedere a Disney+ e vedere Elton John: Never Too Late è possibile scegliere uno dei tre piani di abbonamento:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di 5,99 euro al mese Standard senza pubblicità al costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno

al costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno Premium (con contenuti in 4K) al costo di 13,99 euro al mese oppure 13,90 euro per un anno

Con i piani Standard c’è la possibilità di accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea mentre con il piano Premium è possibile accedere da 4 dispositivi.

Tutte le versioni di Disney+ sono attivabili di seguito: