Elton John: l'ultimo concerto in diretta streaming

Una grande esclusiva è in arrivo su Disney , un evento unico e dedicato agli appassionati del grande rock: si tratta del Live dal Dodger Stadium di Elton John, il concerto in live streaming che chiude ufficialmente il lungo tour mondiale dell’artista, così come la sua carriera per quanto riguarda le esibizioni dal vivo.

Elton John Live dal Dodger Stadium in streaming su Disney+

L’appuntamento è fissato per lunedì 21 novembre, quando in Italia saranno le 4:30 del mattino. L’orario non è dei più comodi per chi si trova da questa parte dell’oceano, ma la buona notizia è che lo show rimarrà comunque poi visibile on demand sulla piattaforma, per tutti gli abbonati e senza alcuna limitazione. Sul palco, insieme all’autore di brani entrati nella storia come Tiny Dancer e Rocket Man, saliranno Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile. Di seguito è possibile vedere il trailer ufficiale, così da entrare subito nell’atmosfera.

L’ultimo show. L’ultimo tour americano. Non ve lo perdete. Elton John Live: dal Dodger Stadium, il concerto Originale, disponibile in esclusiva dal 21 novembre.

Con il Live dal Dodger Stadium si conclude definitiva il lungo Farewell Yellow Brick Road Tour che, a partire dal 2018, ha visto andare in scena centinaia di date in tutto il mondo, interrotto solo temporaneamente dalla pandemia. È l’ultimo della carriera. Il pubblico sarà quello delle grandi occasioni, con oltre 50.000 spettatori partecipanti allo show nell’impianto di Los Angeles.

Così facendo, Disney testimonia come la trasmissione di eventi in diretta, anche in ambito musicale, possa rappresentare una nuova frontiera per le piattaforme di streaming, dopo gli esperimenti fin qui condotti con gli appuntamenti sportivi.

