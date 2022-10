Email professionale: quando l'abito fa il monaco

Un conto è ricevere una mail da ciccina2002@yahoo.com e un altro è ricevere lo stesso messaggio da cognome.nome@nomeazienda.it. L’abito fa il monaco, eccome: l’indirizzo email con cui ci si presenta è infatti elemento chiave in grado di fare la differenza agli occhi del ricevente. La sola vista dell’indirizzo email, infatti, può stimolare immediatamente una serie di riflessioni che il ricevente è costretto a valutare per capire chi sia il mittente e quali finalità stia portando avanti:

un indirizzo mail generico implica l’assenza di un investimento tanto banale come quello di un dominio: poca professionalità e scarsa attenzione non meritano perdite di tempo; un indirizzo mail mail generico implica l’assenza di un brand che faccia da garante: poca attendibilità, scarso appeal; un indirizzo mail generico non consente di avere la benché minima certezza sul mittente: alto il rischio di trovarsi di fronte ad una frode o comunque non al cospetto di un approccio serioso e professionale.

L’abito fa il monaco perché in questo caso l’abito non è solo forma: è sostanza. Ecco perché dotarsi di un indirizzo mail professionale e personale è qualcosa di essenziale: è ciò che apre le porte, caratterizzandosi al tempo stesso come cravatta e biglietto da visita per una stretta di mano che vuol diventare contatto, partnership, vendita, accordo o quant’altro.

Email pro: come e perché

Quando si apre un’azienda, si avvia un’attività o si organizza un evento, la cosa più importante è poter comunicare all’esterno la propria presenza, la propria organizzazione e la propria capacità di assolvere a quelle aspettative che si intendono nutrire nei propri confronti. Chi apre una azienda cerca clienti, chi avvia una attività cerca credibilità, chi organizza un evento vuol farlo sapere a tutti. Se il primo contatto non è credibile, però, le basi diventano fragili e non è possibile costruirci su tutto il resto.







Email professionali come quelle “Pro” di OVHcloud sono pensate per questo tipo di esigenza, mettendo in un solo servizio tutto quanto possa essere utile per una casella di posta che vuol essere davvero all’altezza del proprio ruolo. “Pro” non significa soltanto performance e capienza, ma molto di più:

possibilità di associare la casella di posta con il proprio dominio

possibilità di migrare le caselle di posta antecedenti in quella nuova, senza perdere alcun contenuto e alcun contatto

piena sincronizzazione con calendari ed elenco contatti

massima accessibilità da ogni strumento, desktop o mobile

A tutto ciò si aggiungano 10GB di spazio, conservazione dei dati su suolo europeo, protocolli IMAP/POP/SMTPS, backup giornaliero garantito, ridondanza geografica (2 datacenter) e fisica (2 infrastrutture/datacenter). Ogni mail può essere inviata fino a 100 destinatari, si possono inviare 200 email all’ora per ogni IP e si possono creare fino a 1000 alias per ogni account.

E quanto costa tutto ciò? Appena 0,99 euro iva al mese.





OVHcloud consente inoltre di acquistare anche il dominio di riferimento, la base prima per poter dar vita ad una email che presenti davvero nel migliore dei modi il proprio brand, la propria professionalità e la propria reputazione.







Il numero delle estensioni di dominio disponibili supera le 800 unità ed il loro prezzo parte da appena 0,99 euro (con variazioni in base all’estensione scelta). Un ventaglio decisamente ampio, insomma, con il quale comporre l’indirizzo email che più si addice al proprio brand e alle proprie necessità.

L’importanza di essere Pro

La professionalità si vede dai dettagli, ma la si percepisce in modo concreto attraverso la solidità delle scelte di valore. Scegliere una mail professionale invece di un indirizzo generico, significa anche evitare di cadere nella trappola del “tutto gratis”, dove i compromessi son nascosti ma non si possono certo trascurare. Le responsabilità sulla business continuity, ad esempio, così come la certezza di avere dati personali intonsi e conservati su territorio europeo, sono elementi che soltanto un approccio dilettantistico può considerare secondari.

La scelta di un servizio garantito e sicuro è invece un bollino di certificazione valido non soltanto per la propria azienda, ma anche per i rapporti con ogni mittente e destinatario coinvolti nei propri scambi di posta. Un indirizzo “pro”, personale ed autoesplicativo, è la struttura entro la quale si incastonano la propria credibilità, la propria identità e la propria posizione sul Web. Un indirizzo di questo tipo è una mano tesa alla controparte, dicendo che “qui e ora” c’è qualcuno pronto a dialogare.

Il servizio OVHcloud è dunque un vero e proprio kit iniziatico, un incipit ad un percorso di impresa e di sviluppo. Un punto di partenza solido, dal quale iniziare la propria corsa. Non è questione di spesa, perché il costo è del tutto irrisorio: è questione di approccio, di proiezione, di identità.

In collaborazione con OVHcloud