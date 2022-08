Empoli-Fiorentina: dove guardarla in streaming

È già tempo di derby nella seconda giornata del campionato di Serie A. Non la classica stracittadina, ma una partita molto sentita tra due squadre toscane: Empoli-Fiorentina.

Chiamato “Derby dell’Arno”, sarà il debutto casalingo del tecnico Paolo Zanetti, quest’anno chiamato a condurre l’Empoli verso una tranquilla salvezza.

Gli azzurri toscani vengono dalla sconfitta di misura contro lo Spezia. Sicuramente non un buon inizio, ma il campionato è appena cominciato e di tempo per rimediare ce n’è.

È da poco notizia dell’acquisto da parte della società toscana di Alberto Grassi, centrocampista proveniente dal Parma, che dovrebbe debuttare proprio domenica contro la Viola.

Per quanto riguarda la Fiorentina, è reduce dalla rocambolesca vittoria casalinga contro la Cremonese per 3-2, vittoria giunta al 96’grazie all’incredibile errore del portiere Radu su un innocuo cross.

La partita è in programma domenica 21 agosto alle 18.30. Prima del fischio d’inizio, ci saranno i consueti collegamenti dal campo per le ultime novità.

La Fiorentina arriverà a questo match sicuramente con le gambe più appesantite, visto che dovrà affrontare giovedì il Twente al Franchi, play-off d’andata di Conference League.

La vittoria è d’obbligo per la Viola se vuole mettere già in cassaforte l’accesso ai gironi della terza competizione continentale.

Spettatore interessato sarà Paolo Zanetti, che vorrà studiare meglio la Fiorentina per capire quali sono i punti deboli da poter sfruttare domenica a proprio vantaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.