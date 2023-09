Come vedere Empoli-Inter in streaming (Serie A)

Empoli-Inter può sembrare una sfida dall’esito già scritto, ma occhio alle incognite in gioco: il cambio di guida tecnica da una parte e la fatica dell’impegno infrasettimanale in coppa dall’altra. In campo per la quinta giornata della Serie A, è possibile vederla in streaming su DAZN con fischio d’inizio in programma domenica 24 settembre alle ore 12:30.

Serie A: guarda Empoli-Inter in streaming

I padroni di casa sono reduci da un cambio in panchina: dentro Andreazzoli, che torna al club toscano dopo l’esonero di Zanetti, con il non semplice compito di rimediare agli 0 punti in classifica frutto di quattro sconfitte consecutive. Tra i nerazzurri si respira invece tutta un’altra aria, grazie al primo posto con 12 punti e al pericolo scampato in Champions League, grazie al pareggio strappato in extremis in settimana sul campo della Real Sociedad.

I tifosi delle due squadre possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli nel racconto del match è la telecronaca di Riccardo Mancini, impegnato ai microfoni insieme a Dario Marcolin per il commento tecnico.

Ecco dunque come Andreazzoli al suo ritorno in terra toscana e Inzaghi dovrebbero schierarsi al fischio d’inizio. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni titolari.

Empoli (4-3-1-2): Berisha, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace, Marin, Grassi, Maleh, Baldanzi, Caputo, Cambiaghi;

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

La capolista in trasferta al Castellani è la favorita dal pronostico con il 72% di possibilità di vittoria secondo la stima fornita da Google. Solo l’11% è assegnato ai padroni di casa, mentre il restante 17% è per un eventuale pareggio. L’ultima contro la prima: occhio all’incognita testacoda.

Tutte le partite della Serie A sono trasmesse in streaming per chi ha un abbonamento a DAZN attivo, dieci su dieci in ogni turno. La piattaforma propone anche Serie B, LaLiga e Liga Portugal agli appassionati del grande calcio, senza dimenticare una miriade di altri sport.

