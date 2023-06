Come vedere Empoli-Lazio in streaming (Serie A)

Empoli-Lazio va in scena al Castellani per chiudere il campionato degli azzurri e dei biancocelesti. La partita, valida per la giornata 38 di Serie A, con fischio d’inizio alle ore 21:00 di sabato 3 giugno, può essere vista in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per i due club sarà l’occasione perfetta per congedarsi da una stagione chiusa in modo più che positivo, raggiungendo con largo anticipo gli obiettivi fissati in partenza.

Serie A: guarda Empoli-Lazio in streaming

Il risultato non sposterà gli equilibri in classifica. I padroni di casa sono quattordicesimi a 53 punti, senza rischi né particolari ambizioni. Secondo posto invece per gli ospiti a 71 punti, già sicuri di prender parte alla prossima edizione della Champions League.

Per i tifosi delle due squadre che vogliono guardare la partita segnaliamo la diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Dario Mastroianni e il commento tecnico a quella di Fabio Bazzani.

Diamo uno sguardo alle possibili scelte di Zanetti e Sarri. Sono queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori.

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi, Akpa Akpro, Bandinelli, Haas, Fazzini, Caputo, Cambiaghi;

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Aberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

I biancocelesti sono dati per favoriti dai pronostici con il 47% di possibilità assegnato alla loro vittoria. Il 27% è attribuito agli avversari e il restante 26% a un eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

La portabilità transfrontaliera di DAZN consente di vedere Empoli-Lazio con telecronaca in italiano anche dall’estero. Consigliamo di fare attezione alla sicurezza se ci si connette da reti aperte come quelle degli alberghi.

Per tutelare dati e privacy, anche durante lo streaming, è possibile affidarsi a una soluzione dedicata. Quella di Nord VPN (in super offerta) include tutto ciò che serve: una Virtual Private Network con indirizzi IP da ogni angolo del mondo, un gestore delle password, spazio sul cloud e un antivirus sempre aggiornato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.