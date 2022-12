Encased: oggi il gioco è gratis, scaricalo subito

Anche oggi, la piattaforma Epic Games Store si veste da Babbo Natale e propone un gioco gratis per PC: si tratta questa volta di Encased, un GDR uscito nel 2021 dall’ambientazione fantascientifica e dal gameplay a tinte strategiche. Lo sviluppatore è Dark Crystal Games, il publisher Prime Matter.

Epic Games Store: il gioco gratis di oggi è Encased

Lo scenario in cui prende vita il titolo è distopico, con nemici da fronteggiare nascosti in ogni dove. Si è chiamati a unirsi a una fazione del mondo andato in rovina, all’interno di una versione alternativa degli anni ’70. Senza correre il rischio di inciampare in spoiler, aggiungiamo solo che gli eventi si svolgono in seguito alla scoperta di una misteriosa cupola, in un deserto remoto. Di seguito è visibile uno screenshot, utile per dare uno sguardo al comparto grafico e alla sua visuale isometrica.

All’inizio dell’avventura si è chiamati a far parte di uno dei cinque reparti della CRONUS Corporation, scegliendolo in base a determinate caratteristiche e meccaniche. I requisiti di sistema (quelli minimi) sono i seguenti: Windows 7, processore Intel Core i5 da 3,3 GHz, scheda video NVIDIA GeForce GTX 660m o AMD Radeon R7 260x (con 2 GB di memoria dedicata), 4 GB di RAM, 20 GB di spazio libero e DirectX 11, ma per goderselo appieno e al meglio è consigliato un comparto hardware più potente.

Puoi aggiungere subito Encased alla tua libreria di giochi: ti bastano pochi click su Epic Games Store. Una volta fatto, avrai tutto il tempo per scaricarlo e installarlo, anche in futuro e con tutta calma, magari durante le festività natalizie. Il titolo rimarrà gratis fino alle ore 16:59 di domani, sabato 24 dicembre, poi tornerà in vendita al suo prezzo di listino ovvero 29,99 euro.

