Encyclopedia Britannica denuncia Perplexity

Encyclopedia Britannica e la sussidiaria Merriam-Webster hanno denunciato Perplexity per violazione del copyright. La startup californiana ha utilizzato i contenuti pubblicati sui rispettivi siti per il suo “answer engine” senza consenso, citazione e compenso. Una simile denuncia era stata già presentata da News Corp., mentre New York Times e Condé Nast hanno inviato lettere di diffida.

Scraping e danno di immagine

Encyclopedia Britannica scrive nella denuncia che il servizio di Perplexity fornisce le informazioni richieste dagli utenti attraverso un riassunto dei contenuti trovati online, invece di mostrare i tradizionali link ai siti web. La startup californiana “cannibalizza” il traffico dei siti dell’enciclopedia britannica e del dizionario, in quanto gli utenti non visitano le fonti dei contenuti. Perplexity ottiene anche un profitto dagli abbonamenti.

Ciò rappresenta una violazione del copyright perché il suo bot (PerplexityBot) effettua lo scraping dei contenuti e il “motore delle risposte” genera output che spesso sono l’esatta copia dell’originale, senza consenso, citazione e compenso. Come ha scoperto anche Cloudflare, l’azienda californiana ignora il blocco aggiunto al file robots.txt (una possibile soluzione potrebbe essere lo standard RSL).

Encyclopedia Britannica ha inoltre subito un danno di immagine perché il servizio di Perplexity attribuisce all’azienda di Chicago informazioni incomplete o sbagliate (allucinazioni). Il Britannica Group chiede l’avvio di un processo con giuria per ottenere un’ingiunzione permanente e un risarcimento danni, oltre al rimborso delle spese legali.

Jorge Cauz, CEO del Britannica Group, ha dichiarato: