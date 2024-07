EndeavourOS passa a Plasma 6.1 e riabilita il supporto ARM

Gli sviluppatori di EndeavourOS hanno ufficialmente rilasciato la nuova versione del sistema operativo, conosciuta con il nome omonimo “Endeavour”. In questa edizione, l’ambiente desktop KDE Plasma passa alla versione 6.1 e viene riabilitato il supporto per i dispositivi ARM.

EndeavourOS: ritorna il supporto ARM nell’ultima versione

La nuova versione di EndeavourOS è ora basata sul più recente kernel Linux 6.9, insieme a KDE Plasma 6.1 e altre applicazioni aggiornate, tra cui il browser Firefox 127, le librerie grafiche Mesa 24.1, Xorg Server 21.1.13, i driver Nvidia 550.90.07 e il programma di installazione con GUI Calamares 24.06.1.2.

La nuova versione non presenta tuttavia molte modifiche, ma corregge più che altro dei problemi che si verificavano proprio con il programma di installazione: questo non dovrebbe più bloccarsi durante la fase di selezione delle app da installare nel sistema operativo, sistemando anche la selezione della lingua Italiana. Oltre a ciò è stato rimosso il pacchetto driver legacy r8168.

EndeavourOS riabilita anche il supporto per dispositivi ARM, il quale era stato abbandonato all’inizio del mese di aprile di quest’anno, per via della mancanza di collaboratori sufficienti per curare la manutenzione. Dopo che chi si occupava di questa sezione è tornato, il supporto ARM è tornato quindi disponibile.

L’edizione può quindi tornare a essere installata sui dispositivi Raspberry Pi 4 Modello B, Raspberry Pi 5 Modello B, Odroid N2 e Pinebook Pro. Come anche fatto notare dagli sviluppatori, inoltre, gli utenti possono ora eseguire un’installazione del server headless, sia su Raspberry Pi 4 che su Raspberry Pi 5.

A parte ciò, sempre gli sviluppatori hanno annunciato inoltre l’arrivo del supporto per il SoC Snapdragon X Elite di Qualcomm, attualmente uno tra i più potenti tra quelli disponibili e pensato specificatamente per i portatili ARM Windows, ma anche Linux. Hanno anche dichiarato la volontà di sviluppare edizioni per Mac M1, M2, M3 e computer ThinkPad.

La nuova versione di EndeavourOS, “Endeavour”, è già disponibile per il download nel sito ufficiale.