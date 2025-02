EndevourOS Mercury: kernel Linux 6.13 e altre novità

EndevourOS Mercury è la nuova versione della distribuzione Linux da poco rilasciata, dopo ormai oltre quattro mesi dalla precedente release Neo. Il sistema operativo, basato su Arch, aggiorna diversi componenti interni tra cui il kernel, l’installer Calamares e molto altro.

EndevourOS Mercury: le novità della nuova versione della distribuzione basata su Arch

EndevourOS Mercury fa ora uso del nuovo kernel Linux 6.13, insieme a una serie di aggiornamenti e funzionalità volte a migliorare ulteriormente sia il processo di installazione, con la nuova versione di Calamares, che l’esperienza utente.

Tra le novità figura per l’appunto Calamares 25.02, l’ultima versione del software di installazione del sistema che risolve ora diversi problemi noti, quali correzioni per le doppie voci nelle sezioni EFI e alcuni malfunzionamenti con l’opzione “sostituisci partizione”.

EndevourOS aggiorna poi il browser a Firefox 135.0, la nuova versione che apporta diversi piccoli ma importanti miglioramenti, come la possibilità di chiudere la scheda corrente con il tasto Esc, nuove impostazioni di sicurezza che impediscono la manipolazione della cronologia da parte dei siti e molto altro.

Come anticipato prima, il kernel viene ora aggiornato a Linux 6.13 con tutti i vantaggi del caso, dopo alcuni problemi iniziali riscontrati da parte degli sviluppatori del sistema nell’implementazione. Ad essere aggiornati sono anche Mesa alla versione 24.3, oltre a Xorg 21.1, per un ambiente grafico stabile e ottimizzato, in cui non può ovviamente mancare l’ultima versione del driver Nvidia 570.86, aggiornato e ottimizzato per garantire il massimo delle prestazioni con le GeForce.

EndevourOS Mercury migliora poi lo stesso ambiente live con una nuova funzionalità di test per la memoria sui sistemi EFI, risolvendo al tempo stesso i problemi alle installazioni BIOS/Legacy. Per quanto riguarda invece l’ambiente desktop, essendo questa una distribuzione Linux basata su Arch, il sistema aggiorna anche KDE Plasma alla versione 6.2.5, accompagnato da KDE Gear 24.12.2 e Frameworks 6.10.

Non mancano ulteriori cambiamenti per quanto riguarda le edizioni con Gnome, Bugie, Cinnamon e Xfce. La lista dei cambiamenti completa è disponibile nella pagina ufficiale, da cui è anche possibile eseguire il download della nuova versione.