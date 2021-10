Enel X Pay, il conto smart che conquista

Enel X entra anche nel mondo dei pagamenti realizzando un servizio dedicato di banking disponibile direttamente sul proprio smartphone in modo veloce e gratuito. Ci sono vari servizi collegati, con un occhio anche all'ambiente data la vocazione del marchio, e anticipiamo dicendo che è una buona soluzione per chi cerca un conto italiano semplice e veloce da usare.

Il conto si può aprire facendo una registrazione in pochi minuti e con un'approvazione che avviene in tempo reale si è pronti a utilizzare i servizi avendo a disposizione il proprio IBAN e la propria carta per i pagamenti, prima virtuale e dopo qualche giorno anche fisica dopo l'arrivo tramite posta.

Conto green italiano con tanti servizi

La carta è realizzata con materiali altamente riciclabili per impattare il meno possibile o zero sull'ambiente, e dunque siamo nell'ottica green di Enel X, che per chi non lo sapesse ha alcuni store sul territorio nazionale dove è possibile ricaricare le proprie auto elettriche. Si tratta anche di uno dei principali fornitori alla rete di colonnine su scala nazionale e auto elettriche o plug in si ricaricano spesso da uno dei loro punti di ricarica.

Il conto Enel X Pay permette di gestire le proprie finanze e quelle della propria famiglia, oltre a tanti servizi di pagamento ormai fondamentali nella vita di tutti. Con un conto standard è possibile abilitare il piano family ricevendo delle carte da dare agli elementi della propria famiglia e controllare le loro spese. Ottimo pensando ad un figlio ad esempio.

Allo stesso tempo è possibile pagare i bollettini al costo minore del mercato, oltre a bollo auto, PagoPA e tanti altri in modo rapido e sicuro direttamente dall'app. Assolutamente da vedere essendo uno degli ultimi prodotti di questo tipo arrivati, nonchè uno dei più concorrenziali. Basta scaricare l'app per analizzare il tutto.