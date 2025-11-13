 Energia 100% rinnovabile: le nuove offerte di Octopus Energy
Octopus Energy introduce due tariffe trasparenti per luce e gas, con opzioni a prezzo fisso o indicizzato e energia 100% rinnovabile, senza vincoli né penali.
Luce e gas possono pesare in modo significativo sui bilanci delle famiglie, soprattutto in un periodo in cui i costi energetici continuano a salire. Per questo sempre più utenti cercano soluzioni chiare, sostenibili e senza sorprese. Octopus Energy risponde con una proposta che punta sulla trasparenza: due tariffe semplici, pensate per offrire stabilità o flessibilità a seconda delle esigenze, con energia 100% rinnovabile e un’esperienza digitale immediata e senza vincoli.

Risparmia su luce e gas con Octopus Energy

Octopus Fissa 12M: prezzo bloccato per 12 mesi

Per chi desidera una previsione precisa della spesa energetica, la tariffa Octopus Fissa 12M offre il prezzo della materia prima luce bloccato a 0,1078 €/kWh per un anno, con un contributo di commercializzazione pari a 72 €/anno.
Sul fronte gas, la materia prima è fissata a 0,39 €/Smc, con commercializzazione di 84 €/anno. Tutti i valori sono al netto di IVA e imposte, mentre le perdite di rete sono incluse come previsto dalla regolazione vigente. Una scelta adatta a chi vuole proteggersi dai possibili aumenti dei prezzi all’ingrosso nei prossimi mesi.

Octopus Flex: la soluzione indicizzata per seguire il mercato

Per gli utenti che preferiscono beneficiare delle variazioni del mercato energetico, Octopus Flex propone una tariffa completamente indicizzata.
La materia prima luce segue il PUN Mono + 0,0088 €/kWh, mentre per il gas viene applicato PSVDAm + 0,08 €/Smc. I costi di commercializzazione restano allineati all’offerta fissa: 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas.
Questa opzione è ideale per chi monitora i prezzi del mercato e vuole massimizzare i periodi di costo più basso, mantenendo comunque la sicurezza di un fornitore certificato Altroconsumo (2025).

Un’esperienza snella, digitale e senza sorprese

Attivare una delle tariffe Octopus è semplice: il processo avviene interamente online e non richiede modifiche al contatore esistente. La potenza impegnata della luce e la classe del contatore gas rimangono invariate, con possibilità di modificarle successivamente.
Il riconoscimento “Campione della Crescita 2026” e l’approvazione Altroconsumo confermano il posizionamento di Octopus Energy come operatore affidabile, innovativo e orientato al cliente. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 nov 2025

Lucrezia Cerbara
13 nov 2025
