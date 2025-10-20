Energia green e bollette leggere con Octopus Energy

La rivoluzione energetica passa anche dalla semplicità digitale. L’offerta di Octopus Energy punta su chiarezza e sostenibilità con l’obiettivo è trasformare la gestione delle utenze in un’esperienza trasparente e senza sorprese: niente costi nascosti, nessun vincolo contrattuale e un’interfaccia online intuitiva per controllare consumi e spese in tempo reale.

Due strategie per ogni tipo di utente

Le offerte disponibili si articolano in due proposte ben definite. Octopus Fissa 12M garantisce stabilità economica bloccando il costo della materia prima elettrica a 0,1133 €/kWh per un anno intero, proteggendo da eventuali rincari di mercato. La quota di commercializzazione ammonta a 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas. Octopus Flex, invece, applica un prezzo variabile calcolato come PUN Mono + 0,0088 €/kWh, seguendo le oscillazioni del mercato all’ingrosso dell’energia. Questa seconda opzione permette di beneficiare dei cali dei prezzi energetici, pur comportando una maggiore variabilità nelle bollette mensili.

Caratteristiche tecniche e vantaggi concreti

Entrambe le tariffe forniscono energia elettrica 100% da fonti rinnovabili certificate, senza vincoli contrattuali né penali in caso di recesso anticipato. L’attivazione può essere completata interamente online in pochi minuti, attraverso una procedura guidata che mantiene invariati i parametri tecnici del contratto precedente: la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas restano le stesse, ma possono essere modificate successivamente dall’area clienti. I prezzi dichiarati sono al netto di IVA e imposte, ma includono le perdite di rete nel calcolo finale. Non sono previsti costi di attivazione o spese nascoste.

Come attivare l’offerta e cosa aspettarsi

Attivare Octopus Energy richiede pochi minuti: basta inserire i dati online e scegliere la tariffa più adatta. L’intera procedura è senza burocrazia e senza costi di attivazione. Octopus promette di combinare energia pulita, semplicità e convenienza, contribuendo alla transizione verso un futuro energetico più sostenibile e digitale. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.