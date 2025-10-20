 Energia green e bollette leggere con Octopus Energy
Energia green e bollette leggere con Octopus Energy

Octopus Energy propone due nuove tariffe per luce e gas: prezzo bloccato per 12 mesi o indicizzato, entrambe con energia 100% rinnovabile.
Green
La rivoluzione energetica passa anche dalla semplicità digitale. L’offerta di Octopus Energy punta su chiarezza e sostenibilità con l’obiettivo è trasformare la gestione delle utenze in un’esperienza trasparente e senza sorprese: niente costi nascosti, nessun vincolo contrattuale e un’interfaccia online intuitiva per controllare consumi e spese in tempo reale.

Risparmia su luce e gas con Octopus Energy

 

Due strategie per ogni tipo di utente

Le offerte disponibili si articolano in due proposte ben definite. Octopus Fissa 12M garantisce stabilità economica bloccando il costo della materia prima elettrica a 0,1133 €/kWh per un anno intero, proteggendo da eventuali rincari di mercato. La quota di commercializzazione ammonta a 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas. Octopus Flex, invece, applica un prezzo variabile calcolato come PUN Mono + 0,0088 €/kWh, seguendo le oscillazioni del mercato all’ingrosso dell’energia. Questa seconda opzione permette di beneficiare dei cali dei prezzi energetici, pur comportando una maggiore variabilità nelle bollette mensili.

Caratteristiche tecniche e vantaggi concreti

Entrambe le tariffe forniscono energia elettrica 100% da fonti rinnovabili certificate, senza vincoli contrattuali né penali in caso di recesso anticipato. L’attivazione può essere completata interamente online in pochi minuti, attraverso una procedura guidata che mantiene invariati i parametri tecnici del contratto precedente: la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas restano le stesse, ma possono essere modificate successivamente dall’area clienti. I prezzi dichiarati sono al netto di IVA e imposte, ma includono le perdite di rete nel calcolo finale. Non sono previsti costi di attivazione o spese nascoste.

Come attivare l’offerta e cosa aspettarsi

Attivare Octopus Energy richiede pochi minuti: basta inserire i dati online e scegliere la tariffa più adatta. L’intera procedura è senza burocrazia e senza costi di attivazione. Octopus promette di combinare energia pulita, semplicità e convenienza, contribuendo alla transizione verso un futuro energetico più sostenibile e digitale. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ott 2025

Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero

Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile

Engie ti aiuta a risparmiare per l’anno che viene: scopri come proteggere il tuo budget

Engie: ancora per oggi puoi bloccare luce e gas per due anni al miglior prezzo

