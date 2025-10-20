Energia Punto Fisso: stop alle sorprese in bolletta

In un periodo in cui i prezzi dell’energia continuano ad aumentare e le famiglie faticano a prevedere le spese domestiche, Engie presenta Energia Punto Fisso, una soluzione pensata per offrire prezzi stabili e tranquillità. Con l’offerta di Engie il prezzo della componente energia resta bloccato per 12 mesi, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato all’ingrosso. Una scelta strategica che permette di pianificare il budget senza sorprese, con la sicurezza di un costo costante mese dopo mese.

Energia chiara, senza sorprese in bolletta

L’offerta di Engie attivabile fino al 23 ottobre e permette di bloccare il prezzo della componente energetica. Per la luce è possibile scegliere tra due formule:

Monoraria: 0,1073 €/kWh

A fasce orarie: F1 (lun-ven 8:00-19:00): 0,109 €/kWh ; F2 (lun-ven 7:00-8:00 e 19:00-23:00; sabato 7:00-23:00): 0,1162 €/kWh; F3 (notturno, domeniche e festivi): 0,0988 €/kWh

Commercializzazione al dettaglio luce: 72 €/anno

Per la fornitura gas, le condizioni sono altrettanto trasparenti:

Costo materia prima gas naturale: 0,404 €/Smc

Commercializzazione al dettaglio gas: 72 €/anno + 0,00795 €/Smc

Tutti i prezzi sono bloccati per 12 mesi dalla data di attivazione, offrendo piena protezione da eventuali rincari stagionali o fluttuazioni del mercato energetico.

Un approccio sostenibile e responsabile

Oltre ad offrire una stabilità sui prezzi, Engie continua a investire nella transizione verso le energie rinnovabili. Tutta l’energia fornita con l’offerta Punto Fisso proviene infatti da fonti 100% rinnovabili, certificate da Garanzie d’Origine. Una decisione che consente di ridurre la propria impronta ambientale senza rinunciare alla convenienza economica.

Attivazione online e gestione digitale delle bollette

L’attivazione di Energia Punto Fisso avviene interamente online, in pochi minuti. È sufficiente inserire i propri dati, caricare una bolletta recente e firmare digitalmente il contratto. Tutta la gestione successiva avviene tramite l’area clienti Engie o l’app dedicata, con accesso alle fatture elettroniche, ai consumi e alle notifiche in tempo reale. Una soluzione digitale, pratica e sostenibile, pensata per chi vuole risparmiare tempo ed energia anche nella burocrazia quotidiana. Per conoscere l’offerta completa di Engie Energia Punto Fisso clicca qui.