 Energia Punto Fisso: stop alle sorprese in bolletta
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Energia Punto Fisso: stop alle sorprese in bolletta

Engie propone Energia Punto Fisso, l’offerta luce a prezzo bloccato per 12 mesi che garantisce trasparenza, stabilità e protezione dalle fluttuazioni del mercato energetico.
Energia Punto Fisso: stop alle sorprese in bolletta
Green
Engie propone Energia Punto Fisso, l’offerta luce a prezzo bloccato per 12 mesi che garantisce trasparenza, stabilità e protezione dalle fluttuazioni del mercato energetico.

In un periodo in cui i prezzi dell’energia continuano ad aumentare e le famiglie faticano a prevedere le spese domestiche, Engie presenta Energia Punto Fisso, una soluzione pensata per offrire prezzi stabili e tranquillità. Con l’offerta di Engie il prezzo della componente energia resta bloccato per 12 mesi, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato all’ingrosso. Una scelta strategica che permette di pianificare il budget senza sorprese, con la sicurezza di un costo costante mese dopo mese.

Risparmia sulle bollette di luce e gas con Engie

Energia chiara, senza sorprese in bolletta

L’offerta di Engie attivabile fino al 23 ottobre e permette di bloccare il prezzo della componente energetica. Per la luce è possibile scegliere tra due formule:

  • Monoraria: 0,1073 €/kWh

  • A fasce orarie: F1 (lun-ven 8:00-19:00): 0,109 €/kWh ; F2 (lun-ven 7:00-8:00 e 19:00-23:00; sabato 7:00-23:00): 0,1162 €/kWh; F3 (notturno, domeniche e festivi): 0,0988 €/kWh

  • Commercializzazione al dettaglio luce: 72 €/anno

Per la fornitura gas, le condizioni sono altrettanto trasparenti:

  • Costo materia prima gas naturale: 0,404 €/Smc

  • Commercializzazione al dettaglio gas: 72 €/anno + 0,00795 €/Smc

Tutti i prezzi sono bloccati per 12 mesi dalla data di attivazione, offrendo piena protezione da eventuali rincari stagionali o fluttuazioni del mercato energetico.

Un approccio sostenibile e responsabile

Oltre ad offrire una stabilità sui prezzi, Engie continua a investire nella transizione verso le energie rinnovabili. Tutta l’energia fornita con l’offerta Punto Fisso proviene infatti da fonti 100% rinnovabili, certificate da Garanzie d’Origine. Una decisione che consente di ridurre la propria impronta ambientale senza rinunciare alla convenienza economica.

Attivazione online e gestione digitale delle bollette

L’attivazione di Energia Punto Fisso avviene interamente online, in pochi minuti. È sufficiente inserire i propri dati, caricare una bolletta recente e firmare digitalmente il contratto. Tutta la gestione successiva avviene tramite l’area clienti Engie o l’app dedicata, con accesso alle fatture elettroniche, ai consumi e alle notifiche in tempo reale. Una soluzione digitale, pratica e sostenibile, pensata per chi vuole risparmiare tempo ed energia anche nella burocrazia quotidiana. Per conoscere l’offerta completa di Engie Energia Punto Fisso clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio

Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio
Energia green e bollette leggere con Octopus Energy

Energia green e bollette leggere con Octopus Energy
Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero

Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero
Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile

Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile
Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio

Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio
Energia green e bollette leggere con Octopus Energy

Energia green e bollette leggere con Octopus Energy
Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero

Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero
Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile

Fatti coccolare da NeN: bolletta stabile per 10 anni, energia pulita e rinnovabile
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
20 ott 2025
Link copiato negli appunti