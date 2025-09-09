Energia PuntoFisso: sostenibilità, semplicità e prezzi bloccati per 24 mesi

Nel panorama delle tariffe luce e gas, spesso segnato da continue variazioni e incertezze, ENGIE propone una soluzione chiara e rassicurante: Energia PuntoFisso. Con questa offerta, valida fino al 10 settembre 2025, blocchi il prezzo dell’energia per ben due anni e ti garantisci stabilità nei costi, senza rinunciare alla sostenibilità.

Prezzi fissi per due anni

Con Energia PuntoFisso il prezzo della materia prima resta bloccato per 24 mesi, sia per la luce che per il gas. Puoi scegliere tra due soluzioni per l’elettricità:

Luce monoraria : 0,1097 €/kWh, con un costo di commercializzazione pari a 72 €/anno.

Luce a fasce: F1 (ore diurne feriali): 0,1114 €/kWh; F2 (ore serali e sabato): 0,1186 €/kWh; F3 (notti e festivi): 0,1012 €/kWh

Per il gas naturale, il costo della materia prima è fissato a 0,43 €/Smc, più 0,00795 €/Smc di oneri e 72 €/anno di commercializzazione.

La flessibilità è totale: puoi attivare luce e gas insieme oppure scegliere solo una delle due forniture, con la garanzia di una tariffa chiara, trasparente e senza sorprese.

Energia green e gestione smart

Un altro punto distintivo è l’impegno ambientale: l’energia elettrica fornita da ENGIE proviene al 100% da fonti rinnovabili senza costi extra. Un vantaggio concreto che fa bene al pianeta e rafforza la transizione energetica.

In più, con la bolletta online e l’addebito diretto su conto corrente, elimini carta e attese: tutto si gestisce in digitale, anche tramite l’app ENGIE Italia, che consente di monitorare consumi, consultare lo storico fino a due anni e gestire ogni aspetto del contratto.

A questo si aggiungono servizi come PiùCasa (assistenza per interventi domestici come idraulico o elettricista) e il progetto solidale con Fondazione Telethon, che vede ENGIE impegnata nel sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Attivazione semplice in 4 passi

Attivare Energia PuntoFisso richiede solo una bolletta recente e pochi minuti:

Clicchi su Attiva ora. Scegli se vuoi Luce, Gas o entrambe. Confermi i dati via e-mail. ENGIE si occupa di tutto il resto, senza interruzioni di servizio.

Energia PuntoFisso è la scelta ideale per chi vuole certezze in bolletta, energia verde e un servizio digitale semplice da gestire. Per conoscere l’offerta completa di ENGIE clicca qui.