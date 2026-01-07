 Engie abbassa i prezzi di luce e gas invece di alzarli: bloccali ora per due anni
Vuoi iniziare davvero a risparmiare su luce e gas? Con le tariffe di Engie puoi farlo per ben due anni. Ma c'è tempo fino a domani.
Vuoi iniziare davvero a risparmiare su luce e gas? Con le tariffe di Engie puoi farlo per ben due anni. Ma c'è tempo fino a domani.

Con l’inizio dell’anno nuovo, molti fornitori del mercato libero dell’energia hanno aggiornato i listini aumentando i costi di luce e gas. Engie, invece, ha scelto di distinguersi adottando una linea opposta, migliorando ulteriormente le condizioni della propria proposta Energia PuntoFisso 24 mesi.

Le nuove tariffe possono essere sottoscritte da chi richiede una nuova attivazione entro domani 8 gennaio 2026. Vediamole nel dettaglio.

I prezzi bloccati di Engie sono tra i più convenienti del mercato

Entrando nel dettaglio, per la luce con tariffa monoraria Engie prevede un prezzo della materia prima pari a 0,0916 euro/kWh, garantito e invariabile per due anni, a cui si aggiunge un costo di commercializzazione di 84 euro annui.

Per il gas, la materia prima è proposta a 0,3495 euro/Smc, anch’essa bloccata per 24 mesi, con lo stesso costo di gestione annuale di 84 euro.

Chi desidera una maggiore elasticità nella gestione dei consumi elettrici può scegliere anche la tariffa multioraria, alternativa alla monoraria. In questo caso i prezzi sono articolati per fasce:

  • F1 a 0,0947 euro/kWh, dal lunedì al venerdì tra le 8:00 e le 19:00;
  • F2 a 0,099 euro/kWh, dal lunedì al venerdì nelle fasce 7:00–8:00 e 19:00–23:00, oltre al sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i festivi;
  • F3 a 0,083 euro/kWh, valida nelle ore notturne, la domenica e nei giorni festivi.

Engie precisa che l’importo finale della bolletta comprende anche voci indipendenti dal fornitore, come oneri di sistema, componente ASOS e costi di rete. Questa chiarezza si affianca a un servizio clienti molto apprezzato, con operatori dedicati pronti a fornire assistenza e un elevato livello di soddisfazione da parte degli utenti.

Per attivare la fornitura è sufficiente avere a portata di mano un documento d’identità, l’ultima bolletta, un numero di telefono e un indirizzo email. La promozione è attiva per un periodo limitato: è possibile aderire direttamente dal sito ufficiale Engie.

Pubblicato il 7 gen 2026

7 gen 2026
