 Engie: ancora per oggi prezzo luce e gas bloccato per due anni
Con Engie ancora per oggi è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per due anni con tariffe veramente vantaggiose. Ecco come approfittarne.
In un periodo in cui l’andamento del mercato energetico è caratterizzato da continue oscillazioni, la possibilità di bloccare le tariffe per un periodo prolungato rappresenta un vantaggio concreto. Con Energia PuntoFisso, l’offerta di Engie attiva fino a oggi, mercoledì 24 settembre 2025, i clienti possono assicurarsi un prezzo stabile per luce e gas per ben due anni, mettendosi così al riparo da rincari imprevisti.

Una proposta pensata per garantire tranquillità, trasparenza e sostenibilità, con tariffe competitive e il valore aggiunto dell’energia verde al 100% da fonti rinnovabili. Si può attivare direttamente sul sito di Engie : vediamo nel dettaglio le tariffe proposte.

Energia PuntoFisso di Engie: stabilità e vantaggi per due anni

L’offerta Energia PuntoFisso di Engie consente di pagare sempre lo stesso prezzo al kWh e allo Smc per 24 mesi, senza subire le variazioni di mercato. Un’opzione che premia anche i consumi consapevoli, perché si paga in base all’effettivo utilizzo dell’energia. Il costo della materia prima è fissato a 0,1097€/kWh per l’energia elettrica (monoraria) e a 0,415€/Smc per il gas naturale, con una quota di commercializzazione al dettaglio di 72€ l’anno.

Accanto alla stabilità dei prezzi, Engie punta anche sulla semplicità: bollette online, addebito diretto su conto corrente e la possibilità di gestire tutto in digitale tramite l’app ENGIE Italia. A questo si aggiunge il valore ambientale, con energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili senza costi extra, e un servizio clienti che ha già conquistato la fiducia di 9 clienti su 10.

Con il monitoraggio dei consumi incluso, è possibile controllare in ogni momento quanta energia si utilizza e quando, accedendo anche allo storico dei due anni precedenti. In questo modo, oltre a bloccare i prezzi, l’offerta consente di avere piena consapevolezza delle proprie abitudini energetiche.

Energia PuntoFisso è quindi la proposta ideale per chi vuole partire con il piede giusto nella gestione delle utenze, unendo stabilità, convenienza e sostenibilità. Ma attenzione: l’offerta è valida solo fino a oggi, 24 settembre 2025. Per approfittarne basta andare sul sito di Engie e registrarsi direttamente da lì.

Pubblicato il 24 set 2025

24 set 2025
