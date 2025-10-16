 Engie: ancora per oggi puoi bloccare luce e gas per due anni al miglior prezzo
Con Engie puoi avere luce e gas con prezzo bloccato per due anni a tariffe veramente vantaggiose. La promo però scade oggi: ecco come attivarla.
Con Engie puoi avere luce e gas con prezzo bloccato per due anni a tariffe veramente vantaggiose. La promo però scade oggi: ecco come attivarla.

Se vuoi metterti al riparo subito dalle oscillazioni del mercato dell’energia, puoi affidarti a Engie. Questo fornitore di luce e gas propone tariffe super vantaggiose con prezzo bloccato per due anni.

Questa promozione si chiama Energia PuntoFisso e scade oggi! C’è ancora tempo qualche ora per attivarla direttamente online. Ma come fare? Basta andare sul sito di Engie e attivare la fornitura direttamente da lì. E quali sono le tariffe previste in questo momento? Vediamolo nelle prossime righe.

Le tariffe bloccate per due anni di Engie

Questa offerta, che ribadiamo scadrà tra poche ore, mette a disposizione luce e gas a tariffe veramente interessanti bloccate per due anni. In sintesi, Engie offre:

  • Luce a 0,111 €/kWh + 72€/anno di costi di commercializzazione;
  • Gas a 0,43 €/smc + 72€/anno di costi di commercializzazione.

A rendere la promo ancora più allettante c’è che l’energia elettrica proviene da 100% fonti rinnovabili e la gestione della fornitura è completamente digitale. Si paga con addebito diretto su conto corrente e si riceve la bolletta online: niente carta e niente code. Inoltre, tramite l’app è possibile monitorare i consumi e visionare lo storico fino a due anni.

Non manca poi il supporto: Engie dà assistenza per ogni esigenza, con un servizio clienti ben recensito da chi è con questa azienda da anni.

Per attivare la fornitura o avere maggiori informazioni basta andare sul sito di Engie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2025

Edoardo D'amato
16 ott 2025
