Engie: ancora per oggi puoi bloccare luce e gas per due anni al miglior prezzo

Se vuoi metterti al riparo subito dalle oscillazioni del mercato dell’energia, puoi affidarti a Engie. Questo fornitore di luce e gas propone tariffe super vantaggiose con prezzo bloccato per due anni.

Questa promozione si chiama Energia PuntoFisso e scade oggi! C’è ancora tempo qualche ora per attivarla direttamente online. Ma come fare? Basta andare sul sito di Engie e attivare la fornitura direttamente da lì. E quali sono le tariffe previste in questo momento? Vediamolo nelle prossime righe.

Le tariffe bloccate per due anni di Engie

Questa offerta, che ribadiamo scadrà tra poche ore, mette a disposizione luce e gas a tariffe veramente interessanti bloccate per due anni. In sintesi, Engie offre:

Luce a 0,111 €/kWh + 72€/anno di costi di commercializzazione;

+ 72€/anno di costi di commercializzazione; Gas a 0,43 €/smc + 72€/anno di costi di commercializzazione.

A rendere la promo ancora più allettante c’è che l’energia elettrica proviene da 100% fonti rinnovabili e la gestione della fornitura è completamente digitale. Si paga con addebito diretto su conto corrente e si riceve la bolletta online: niente carta e niente code. Inoltre, tramite l’app è possibile monitorare i consumi e visionare lo storico fino a due anni.

Non manca poi il supporto: Engie dà assistenza per ogni esigenza, con un servizio clienti ben recensito da chi è con questa azienda da anni.

Per attivare la fornitura o avere maggiori informazioni basta andare sul sito di Engie.