Engie: blocca il prezzo di luce e gas per 2 anni e proteggi le tue bollette

In un momento in cui i costi dell’energia sono sempre più instabili, Engie lancia PuntoFisso, l’offerta che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, garantendoti stabilità e tranquillità a lungo termine.

Una risposta concreta al caos dei mercati energetici, oggi disponibile sul sito ufficiale Engie.

Prezzi stabili, energia green e gestione smart: cosa offre Engie PuntoFisso

A differenza di molte offerte concorrenti che congelano le tariffe solo per un anno, Engie PuntoFisso blocca il prezzo dell’energia elettrica e del gas per ben due anni. E puoi scegliere se attivarla per luce, gas o entrambe le forniture, in base alle tue reali necessità.

Oltre al vantaggio economico, la promo include una gestione digitale completa: ricevi le bollette via email, paghi con addebito diretto e puoi monitorare consumi, contratti e scadenze direttamente dall’app. Uno strumento utile per tenere sotto controllo i consumi e accedere allo storico dettagliato fino a 24 mesi.

A tutto questo si aggiunge l’impegno green di questo fornitore: l’energia fornita è 100% rinnovabile, con garanzia d’origine certificata, per ridurre il tuo impatto ambientale senza rinunciare al comfort.

Engie PuntoFisso è l’offerta ideale per chi non vuole più sorprese in bolletta. Blocca oggi il prezzo dell’energia per due anni e goditi una gestione semplice, trasparente e sostenibile.