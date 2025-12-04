Engie, è l'ultimo giorno per attivare 2 anni di luce e gas a prezzo bloccato

Chi cerca stabilità nelle bollette luce e gas trova in Energia PuntoFisso di Engie una proposta veramente interessante. L’offerta in questione prevede un prezzo bloccato per 24 mesi, così gli aumenti del mercato non incidono sul costo dell’energia e la spesa resta prevedibile.

Gli Special Days, però, sono quasi al traguardo: la promozione si chiude oggi, giovedì 4 dicembre, e questa data è l’ultimo giorno utile per l’attivazione. Puoi effettuarla direttamente sul sito di Engie, ma prima vorrai sapere quali sono le tariffe del fornitore: andiamo ad analizzarle nel dettaglio.

Prezzi vantaggiosi per due anni, forniture “green” e strumenti digitali: la proposta di Engie

Energia PuntoFisso si basa su tariffe trasparenti. Per la luce è disponibile una soluzione monoraria con costo della materia prima pari a 0,101 €/kWh, affiancata da un forfait di sbilanciamento di 0,002 €/kWh e da una quota di commercializzazione di 72 euro all’anno. Il gas presenta invece un prezzo di 0,3835 €/Smc, con la stessa componente fissa annua di 72 euro.

L’energia elettrica inclusa nell’offerta ha origine al 100% da fonti rinnovabili, senza costi extra per chi aderisce. Il cliente può scegliere l’addebito diretto su conto corrente e la bolletta online, con documenti sempre disponibili in formato digitale. L’app ENGIE Italia, scaricabile su smartphone, consente la gestione completa del contratto: consultazione delle fatture, invio delle letture e contatto rapido con l’assistenza.

Il servizio clienti Engie punta su tempi di risposta ridotti e su un supporto orientato alla ricerca della soluzione più adatta a ciascun profilo. A ciò si aggiunge il monitoraggio dettagliato dei consumi, con dati su quando e quanto si utilizza luce e gas, oltre a uno storico consultabile fino a due anni.

Chi desidera bloccare il prezzo di luce e gas per i prossimi due anni ha ancora poche ore a disposizione: l’offerta Engie Energia PuntoFisso resta attiva fino al termine degli Special Days del 4 dicembre.