Engie, ecco le nuove tariffe: con questi prezzi risparmi davvero

Engie ha lanciato le sue nuove tariffe a prezzo bloccato per luce e gas. In un mercato caratterizzato da continui sbalzi (sempre tendenti all’alto), questo fornitore rappresenta un porto sicuro per chi vuole risparmiare in bolletta.
L’offerta Energia PuntoFisso blocca il prezzo di luce e gas per due anni a tariffe veramente interessanti, che saranno valide fino al prossimo 20 novembre. Vediamo nel dettaglio cosa propone Engie.
Le tariffe di Engie bloccate per due anni
Partiamo dalla luce:
- Opzione monoraria: 0,105 €/kWh (con 72 €/anno di commercializzazione e uno sbilanciamento forfait di 0,002 €/kWh);
- Opzione a fasce: prezzi pari a 0,1031 €/kWh in F1, 0,1103 €/kWh in F2 e 0,093 €/kWh in F3, con invariati i costi di commercializzazione e di sbilanciamento previsti.
Passando al gas, Engie fissa la materia prima a 0,3938 €/Smc, con costi di commercializzazione di 72 €/anno e un contributo addizionale di 0,0079 €/Smc.
Questi valori sono riferiti alla sola componente energia, al netto di imposte e oneri, con perdite di rete incluse come previsto da ARERA.
Engie integra inoltre tutta una serie di servizi per rendere la gestione della fornitura più semplice per tutti. Tra questi, le bollette in formato digitale, l’addebito diretto sul conto corrente e l’app Engie Italia che permette di monitorare i consumi fino a due anni indietro, visualizzare le bollette, aprire richieste di assistenza e molto altro.
Da menzionare anche che l’energia elettrica è 100% rinnovabile. Per attivare la promozione non devi fare altro che andare sul sito ufficiale, selezionare l’offerta, caricare i tuoi dati e confermare la richiesta via email. Sarà Engie a gestire il passaggio dal fornitore attuale, senza alcuna interruzione del servizio.