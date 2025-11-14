 Engie, ecco le nuove tariffe: con questi prezzi risparmi davvero
Engie ha lanciato le nuove tariffe con prezzo di luce e gas bloccato per due anni. Sono tra le più convenienti del mercato: ecco come averle.
Engie ha lanciato le sue nuove tariffe a prezzo bloccato per luce e gas. In un mercato caratterizzato da continui sbalzi (sempre tendenti all’alto), questo fornitore rappresenta un porto sicuro per chi vuole risparmiare in bolletta.

L’offerta Energia PuntoFisso blocca il prezzo di luce e gas per due anni a tariffe veramente interessanti, che saranno valide fino al prossimo 20 novembre. Vediamo nel dettaglio cosa propone Engie.

Vai all’offerta di Engie

Le tariffe di Engie bloccate per due anni

Partiamo dalla luce:

  • Opzione monoraria: 0,105 €/kWh (con 72 €/anno di commercializzazione e uno sbilanciamento forfait di 0,002 €/kWh);
  • Opzione a fasce: prezzi pari a 0,1031 €/kWh in F1, 0,1103 €/kWh in F2 e 0,093 €/kWh in F3, con invariati i costi di commercializzazione e di sbilanciamento previsti.

Passando al gas, Engie fissa la materia prima a 0,3938 €/Smc, con costi di commercializzazione di 72 €/anno e un contributo addizionale di 0,0079 €/Smc.

Questi valori sono riferiti alla sola componente energia, al netto di imposte e oneri, con perdite di rete incluse come previsto da ARERA.

Engie integra inoltre tutta una serie di servizi per rendere la gestione della fornitura più semplice per tutti. Tra questi, le bollette in formato digitale, l’addebito diretto sul conto corrente e l’app Engie Italia che permette di monitorare i consumi fino a due anni indietro, visualizzare le bollette, aprire richieste di assistenza e molto altro.

Da menzionare anche che l’energia elettrica è 100% rinnovabile. Per attivare la promozione non devi fare altro che andare sul sito ufficiale, selezionare l’offerta, caricare i tuoi dati e confermare la richiesta via email. Sarà Engie a gestire il passaggio dal fornitore attuale, senza alcuna interruzione del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 nov 2025

14 nov 2025
