 ENGIE Energia PuntoFisso 24 Mesi: prezzo bloccato per 2 anni
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ENGIE Energia PuntoFisso 24 Mesi: prezzo bloccato per 2 anni

Energia PuntoFisso 24 Mesi di ENGIE blocca luce e gas per due anni, con prezzi chiari, energia verde inclusa, gestione digitale e attivazione semplice.
ENGIE Energia PuntoFisso 24 Mesi: prezzo bloccato per 2 anni
Green
Energia PuntoFisso 24 Mesi di ENGIE blocca luce e gas per due anni, con prezzi chiari, energia verde inclusa, gestione digitale e attivazione semplice.

Nel contesto energetico attuale, caratterizzato da continui aumenti, bloccare oggi il costo di luce e gas può fare una reale differenza sul bilancio familiare. Con gli SPECIAL DAYS, ENGIE rilancia Energia PuntoFisso 24 Mesi, l’offerta che consente di fissare il prezzo dell’energia per due anni, mettendo al riparo da oscillazioni future. L’offerta è valida fino al 22 gennaio 2026.

Risparmia su luce e gas con Engie

Prezzo bloccato per 24 mesi: numeri chiari

Energia PuntoFisso 24 Mesi è disponibile per luce e gas, anche in combinazione, con condizioni trasparenti e facilmente confrontabili. I prezzi della materia prima restano invariati per due anni:

  • Luce monoraria: 0,0916 €/kWh

  • Opzione Luce a fasce :F1 (ore di punta): 0,0947 €/kWh F2 (ore intermedie): 0,099 €/kWh F3 (ore fuori punta): 0,083 €/kWh

Costi di commercializzazione e sbilanciamento: 84 €/anno + 0,002 €/kWh

  • Gas: 0,3495 €/Smc
    Costi di commercializzazione: 84 €/anno

Restano esclusi i costi regolati e indipendenti da ENGIE, come oneri di sistema, ASOS e spese di rete, definiti dall’Autorità. Una struttura tariffaria pensata per chi cerca stabilità e controllo, senza formule complesse.

Tranquillità, consapevolezza e semplicità

Il prezzo fisso per 24 mesi garantisce tranquillità, anche in caso di variazioni del mercato energetico. Allo stesso tempo, la tariffa premia un uso consapevole dell’energia: si paga esclusivamente in base ai consumi effettivi, senza meccanismi speculativi o indicizzazioni.

Tutti i servizi inclusi

L’offerta comprende una serie di servizi digitali pensati per semplificare la gestione quotidiana dell’energia. L’energia elettrica fornita è 100% da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi. La bolletta è digitale, con pagamento tramite addebito diretto, e può essere monitorata tramite l’app ENGIE Italia, che consente di controllare consumi, storico fino a due anni, fatture e assistenza clienti. Un supporto che, secondo ENGIE, soddisfa 9 clienti su 10.

Attivazione semplice e senza interruzioni

L’attivazione avviene interamente online: basta configurare l’offerta, inserire i dati, confermare la richiesta e lasciare a ENGIE la gestione del cambio fornitore, senza interruzioni del servizio. È inoltre possibile ricevere supporto gratuito e senza impegno da un consulente dedicato. Per conoscere l’offerta completa di Energia PuntoFisso clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Luce e gas a prezzo fisso: è il momento di scegliere Octopus e risparmiare

Luce e gas a prezzo fisso: è il momento di scegliere Octopus e risparmiare
NeN Dieci: il prezzo della luce bloccato per 10 anni, senza sorprese

NeN Dieci: il prezzo della luce bloccato per 10 anni, senza sorprese
Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia e non ci sono rincari

Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia e non ci sono rincari
Bollette più leggere e zero rincari con la promo di gennaio 2026 di Octopus

Bollette più leggere e zero rincari con la promo di gennaio 2026 di Octopus
Luce e gas a prezzo fisso: è il momento di scegliere Octopus e risparmiare

Luce e gas a prezzo fisso: è il momento di scegliere Octopus e risparmiare
NeN Dieci: il prezzo della luce bloccato per 10 anni, senza sorprese

NeN Dieci: il prezzo della luce bloccato per 10 anni, senza sorprese
Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia e non ci sono rincari

Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia e non ci sono rincari
Bollette più leggere e zero rincari con la promo di gennaio 2026 di Octopus

Bollette più leggere e zero rincari con la promo di gennaio 2026 di Octopus
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
20 gen 2026
Link copiato negli appunti