ENGIE Energia PuntoFisso 24 Mesi: prezzo bloccato per 2 anni

Prezzo bloccato per 24 mesi: numeri chiari

Energia PuntoFisso 24 Mesi è disponibile per luce e gas, anche in combinazione, con condizioni trasparenti e facilmente confrontabili. I prezzi della materia prima restano invariati per due anni:

Luce monoraria : 0,0916 €/kWh

Opzione Luce a fasce :F1 (ore di punta): 0,0947 €/kWh F2 (ore intermedie): 0,099 €/kWh F3 (ore fuori punta): 0,083 €/kWh

Costi di commercializzazione e sbilanciamento: 84 €/anno + 0,002 €/kWh

Gas: 0,3495 €/Smc

Costi di commercializzazione: 84 €/anno

Restano esclusi i costi regolati e indipendenti da ENGIE, come oneri di sistema, ASOS e spese di rete, definiti dall’Autorità. Una struttura tariffaria pensata per chi cerca stabilità e controllo, senza formule complesse.

Tranquillità, consapevolezza e semplicità

Il prezzo fisso per 24 mesi garantisce tranquillità, anche in caso di variazioni del mercato energetico. Allo stesso tempo, la tariffa premia un uso consapevole dell’energia: si paga esclusivamente in base ai consumi effettivi, senza meccanismi speculativi o indicizzazioni.

Tutti i servizi inclusi

L’offerta comprende una serie di servizi digitali pensati per semplificare la gestione quotidiana dell’energia. L’energia elettrica fornita è 100% da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi. La bolletta è digitale, con pagamento tramite addebito diretto, e può essere monitorata tramite l’app ENGIE Italia, che consente di controllare consumi, storico fino a due anni, fatture e assistenza clienti. Un supporto che, secondo ENGIE, soddisfa 9 clienti su 10.

Attivazione semplice e senza interruzioni

L’attivazione avviene interamente online: basta configurare l’offerta, inserire i dati, confermare la richiesta e lasciare a ENGIE la gestione del cambio fornitore, senza interruzioni del servizio. È inoltre possibile ricevere supporto gratuito e senza impegno da un consulente dedicato. Per conoscere l’offerta completa di Energia PuntoFisso clicca qui.