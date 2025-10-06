ENGIE Energia PuntoFisso: blocca il prezzo della luce per 2 anni

Paura dei rincari sulle bollette di luce e gas? ENGIE propone una nuova offerta perfetta per chi cerca trasparenza nei costi, gestione completamente digitale e la tranquillità di un prezzo fisso. Con Energia Punto Fisso, fino all’8 ottobre 2025, puoi bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, mettendo i consumi al riparo dalle fluttuazioni dei prezzi energetici e del gas. Una proposta chiara, accessibile e 100% verde.
Prezzi fissi, chiarezza garantita
Con Energia PuntoFisso, ENGIE propone una soluzione concreta per chi vuole pianificare le proprie spese:
-
Luce monoraria: 0,1112 €/kWh
-
Luce a fasce: F1: 0,1129 €/kWh ; F2: 0,1201 €/kWh ; F3: 0,1027 €/kWh
-
Gas naturale: 0,414 €/Smc
-
Costo di commercializzazione: 72 €/anno per ciascuna fornitura
Tutti i valori sono al netto di IVA e imposte, ma includono le perdite di rete.
Il prezzo resta invariato per due anni, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato.
Energia verde e digitale
L’offerta prevede energia elettrica 100% rinnovabile, senza alcun costo aggiuntivo.
Un impegno concreto verso la sostenibilità, che si affianca alla comodità della bolletta digitale e del pagamento automatico via conto corrente, eliminando carta, code e attese.
Con l’app ENGIE Italia, è possibile monitorare i consumi, visualizzare lo storico fino a due anni e gestire ogni aspetto del contratto direttamente dallo smartphone.
Un’offerta per chi ama la tranquillità
L’attivazione è immediata e interamente online: basta una bolletta, una mail di conferma e pochi clic. ENGIE si occupa del resto, garantendo un passaggio senza interruzioni di servizio.
Puoi attivare l’offerta online entro l’8 ottobre 2025, per passare a ENGIE bastano pochi minuti: entra sul sito di ENGIE, clicca su “Attiva ora”, scegli tra luce e gas, conferma via e-mail e rilassati.
ENGIE si occupa di tutto, compreso l’avviso al tuo attuale gestore.
Un’offerta chiara, senza costi nascosti, pensata per chi desidera risparmio, serenità e sostenibilità.
Per conoscere l’offerta completa di ENGIE Energia PuntoFisso clicca qui.