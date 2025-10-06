ENGIE Energia PuntoFisso: blocca il prezzo della luce per 2 anni

Paura dei rincari sulle bollette di luce e gas? ENGIE propone una nuova offerta perfetta per chi cerca trasparenza nei costi, gestione completamente digitale e la tranquillità di un prezzo fisso. Con Energia Punto Fisso, fino all’8 ottobre 2025, puoi bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, mettendo i consumi al riparo dalle fluttuazioni dei prezzi energetici e del gas. Una proposta chiara, accessibile e 100% verde.

Prezzi fissi, chiarezza garantita

Con Energia PuntoFisso, ENGIE propone una soluzione concreta per chi vuole pianificare le proprie spese:

Luce monoraria: 0,1112 €/kWh

Luce a fasce: F1: 0,1129 €/kWh ; F2: 0,1201 €/kWh ; F3: 0,1027 €/kWh

Gas naturale: 0,414 €/Smc

Costo di commercializzazione: 72 €/anno per ciascuna fornitura

Tutti i valori sono al netto di IVA e imposte, ma includono le perdite di rete.

Il prezzo resta invariato per due anni, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato.

Energia verde e digitale

L’offerta prevede energia elettrica 100% rinnovabile, senza alcun costo aggiuntivo.

Un impegno concreto verso la sostenibilità, che si affianca alla comodità della bolletta digitale e del pagamento automatico via conto corrente, eliminando carta, code e attese.

Con l’app ENGIE Italia, è possibile monitorare i consumi, visualizzare lo storico fino a due anni e gestire ogni aspetto del contratto direttamente dallo smartphone.

Un’offerta per chi ama la tranquillità

L’attivazione è immediata e interamente online: basta una bolletta, una mail di conferma e pochi clic. ENGIE si occupa del resto, garantendo un passaggio senza interruzioni di servizio.

Puoi attivare l’offerta online entro l’8 ottobre 2025, per passare a ENGIE bastano pochi minuti: entra sul sito di ENGIE, clicca su “Attiva ora”, scegli tra luce e gas, conferma via e-mail e rilassati.

ENGIE si occupa di tutto, compreso l’avviso al tuo attuale gestore.

Un’offerta chiara, senza costi nascosti, pensata per chi desidera risparmio, serenità e sostenibilità.

Per conoscere l’offerta completa di ENGIE Energia PuntoFisso clicca qui.