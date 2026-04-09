Engie Energia PuntoFisso: blocca luce e gas per 12 mesi e saluta i rincari

La nuova edizione dell’offerta Engie Energia PuntoFisso 12 mesi arriva al momento giusto in un mercato energetico sempre più incerto e che fa temere per nuovi importanti rincari nei prossimi mesi. Con questa tariffa potrai invece bloccare subito il prezzo della materia prima luce e gas per 12 mesi e dormire sonni tranquilli con la consapevolezza che non arriveranno brutte sorprese in bolletta. Si attiva in pochi passaggi e poi sarà Engie stessa a occuparsi dell’intera procedura di passaggio senza interruzioni di servizio.

I dettagli dell’offerta e come attivarla

Engie Energia PuntoFisso 12 mesi offre la garanzia del prezzo bloccato per un anno e persino con la massima personalizzazione in base al tuo stile di vita. Se vivi la casa tutto il giorno puoi optare per la tariffa monoraria a 0,1253 €/kWh oppure, se invece sei a casa solo la sera o nei weekend, la scelta migliore è la tariffa multioraria suddivisa in F1 a 0,127 €/kWh, F2 a 0,1342 €/kWh e F3 a 0,1168 €/kWh. Per il gas, invece, il prezzo viene bloccato a 0,55 €/Smc.

Per entrambe le forniture devi considerare poi i costi fissi di gestione, anch’essi trasparenti e convenienti, precisamente di 84 euro l’anno per la luce e 96 euro per il gas che saranno ripartiti nella bolletta di mese in mese.

Diventare clienti Engie richiede pochissimi minuti grazie a un iter guidato in 4 step: basta cliccare su “configura ora”, inserire i tuoi dati anagrafici e di pagamento e validare la richiesta confermando numero di telefono ed e-mail. A quel punto, sarà Engie a occuparsi di avvisare l’attuale gestore, assicurando che il cambio avvenga in totale sicurezza e senza alcuna interruzione di energia elettrica o gas. Le tempistiche di attivazione richiederanno circa 1-2 mesi, variabili a seconda del distributore locale o se scegli di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto.

Le condizioni vantaggiose qui descritte sono valide fino al 15 aprile: affrettati per attivarle.