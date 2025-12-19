ENGIE Energia PuntoFisso: più controllo sui costi di luce e gas

L’offerta permette di pagare le utenze in base ai consumi reali, ma con un costo della materia prima invariabile nel tempo. Un approccio che punta su semplicità contrattuale, trasparenza dei costi e gestione completamente digitale.

Prezzi bloccati per 24 mesi

Energia PuntoFisso 24 Mesi prevede tariffe a prezzo fisso sia per la luce sia per il gas. Fino al 30 er l’energia elettrica in versione monoraria, il costo della materia prima è pari a 0,0916€ €/kWh, mentre per il gas il prezzo fissato è 0,3495 €/Smc. I costi di commercializzazione ammontano a 84 €/anno per ciascuna fornitura. Tutti i valori sono da intendersi al netto di IVA e imposte, mentre restano esclusi gli oneri di rete e di sistema non dipendenti da ENGIE.

La possibilità di scegliere tra tariffa monoraria o a fasce consente inoltre di adattare l’offerta alle proprie abitudini di consumo, premiando chi utilizza l’energia in modo più consapevole.

Prezzo della materia prima bloccato per 2 anni

Paghi solo ciò che consumi, senza stime o rate fisse

Energia verde e servizi digitali

Un elemento centrale dell’offerta è l’energia elettrica 100% rinnovabile, inclusa senza costi aggiuntivi. ENGIE affianca alla fornitura una gestione digitale completa: bolletta online, pagamento tramite addebito diretto e monitoraggio dei consumi fino a due anni di storico. Tutto è accessibile tramite l’app ENGIE Italia, che consente anche di contattare il servizio clienti senza attese. Il passaggio a ENGIE è semplice e non comporta interruzioni di fornitura. Dopo la sottoscrizione online, sarà il nuovo gestore a occuparsi di tutte le comunicazioni con il precedente operatore.

Per conoscere l’offerta completa di ENGIE Energia PuntoFisso 24 Mesi clicca qui.