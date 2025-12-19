ENGIE Energia PuntoFisso: più controllo sui costi di luce e gas

Tra rincari e oscillazioni continue, programmare la spesa energetica è diventato complesso. ENGIE risponde con un’offerta che punta sulla certezza del prezzo e sulla semplicità. Con Energia PuntoFisso 24 Mesi, puoi bloccare il prezzo di luce e gas per due anni, rendendo la spesa energetica più prevedibile.
L’offerta permette di pagare le utenze in base ai consumi reali, ma con un costo della materia prima invariabile nel tempo. Un approccio che punta su semplicità contrattuale, trasparenza dei costi e gestione completamente digitale.
Prezzi bloccati per 24 mesi
Energia PuntoFisso 24 Mesi prevede tariffe a prezzo fisso sia per la luce sia per il gas. Fino al 30 er l’energia elettrica in versione monoraria, il costo della materia prima è pari a 0,0916€ €/kWh, mentre per il gas il prezzo fissato è 0,3495 €/Smc. I costi di commercializzazione ammontano a 84 €/anno per ciascuna fornitura. Tutti i valori sono da intendersi al netto di IVA e imposte, mentre restano esclusi gli oneri di rete e di sistema non dipendenti da ENGIE.
La possibilità di scegliere tra tariffa monoraria o a fasce consente inoltre di adattare l’offerta alle proprie abitudini di consumo, premiando chi utilizza l’energia in modo più consapevole.
Energia verde e servizi digitali
Un elemento centrale dell’offerta è l’energia elettrica 100% rinnovabile, inclusa senza costi aggiuntivi. ENGIE affianca alla fornitura una gestione digitale completa: bolletta online, pagamento tramite addebito diretto e monitoraggio dei consumi fino a due anni di storico. Tutto è accessibile tramite l’app ENGIE Italia, che consente anche di contattare il servizio clienti senza attese. Il passaggio a ENGIE è semplice e non comporta interruzioni di fornitura. Dopo la sottoscrizione online, sarà il nuovo gestore a occuparsi di tutte le comunicazioni con il precedente operatore.
