 Engie Energia PuntoFisso: prezzi bloccati 24 mesi per luce e gas
Engie propone Energia PuntoFisso, offerta luce e gas con prezzo bloccato 24 mesi, energia verde inclusa, monitoraggio consumi e gestione digitale. Tariffe: 0,125 €/kWh e 0,425 €/Smc.
Le bollette invernali preoccupano molte famiglie italiane. Con l’offerta Energia PuntoFisso, attiva durante gli Special Days e valida fino all’11 dicembre 2025, Engie propone una soluzione per tenere sotto controllo le spese: bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, garantendo stabilità e prevedibilità della spesa energetica. L’obiettivo è semplice: permettere ai clienti di pianificare i costi senza temere aumenti improvvisi, mantenendo un approccio chiaro e trasparente.

Tariffe trasparenti per luce e gas

Energia PuntoFisso mette a disposizione sia una tariffa monoraria a 0,125 €/kWh, sia un’opzione a fasce, con prezzi differenziati in base ai momenti della giornata: F1 a 0,1267 €/kWh, F2 a 0,1339 €/kWh e F3 a 0,1165 €/kWh. Per il gas il prezzo è fissato a 0,425 €/Smc. A questi valori si aggiungono i costi di commercializzazione pari a 96 €/anno per fornitura e uno sbilanciamento forfait di 0,002 €/kWh. Restano esclusi i costi regolati come rete, ASOS e altri oneri di sistema. La struttura a prezzo fisso per 24 mesi permette di pianificare le spese con precisione, mentre la scelta tra monoraria e fasce garantisce maggiore aderenza ai diversi profili di consumo.

Un’offerta progettata per semplicità e controllo

La gestione digitale consente pagamenti tramite addebito diretto e ricezione della bolletta online, riducendo tempi e complessità. L’app Engie Italia permette di monitorare i propri consumi fino a due anni, verificare gli andamenti, consultare le bollette e richiedere assistenza.

Attivazione rapida in quattro passaggi

Il passaggio a Engie è rapido e senza stress: bastano pochi minuti per configurare l’offerta, inserire i propri dati e confermare l’attivazione tramite telefono ed e-mail. Da quel momento, Engie si occupa di tutto, compreso il contatto con il precedente fornitore, garantendo continuità del servizio senza alcuna interruzione. Con una presenza capillare sul territorio – oltre 3.200 professionisti e 60 sedi in Italia – Engie accompagna più di un milione di clienti verso consumi più efficienti e consapevoli, offrendo energia verde certificata e un servizio clienti riconosciuto come eccellente dalle principali associazioni dei consumatori. Per conoscere l’offerta completa di Engie Energia PuntoFisso clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 dic 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
9 dic 2025
