 Engie: l'offerta di Carnevale non è uno scherzo, per 2 anni STOP al prezzo di luce e gas
L'offerta Engie Energia si rinnova anche per Carnevale: ecco la tariffa a prezzo bloccato per luce e gas.
Green Risparmio energetico
Engie Energia ha rinnovato la propria offerta a prezzo fisso guardando al Carnevale con una tariffa conveniente che ti permetterà di bloccare il costo di luce e gas per i prossimi due anni. Attivabile fino al 19 febbraio, l’offerta ti metterà al riparo dalle oscillazioni del mercato dandoti lo stesso prezzo della materia prima di entrambe le forniture fino al 2028.

Attiva l’offerta

Offerta Carnevale Engie

Per la luce, puoi scegliere tra due opzioni in base alle tue abitudini: una tariffa monoraria fissata a 0,0974€/kWh, ideale ad esempio se lavori a casa e consumi tutto il giorno, oppure la classica trioraria che è perfetta se stai più a casa la sera e durante i festivi, con un prezzo diviso in tre fasce diverse (F1 0,1005 €/kWh, F2 0,1048 €/kWh, F3 0,0888 €/kWh). Qualunque sia la tua scelta, il costo di commercializzazione da aggiungere è di 84€ l’anno.

Per quanto riguarda il gas, invece, non ci sono differenze di fasce orarie e il prezzo sarà bloccato a 0,3715€/SmC per tutta la durata del contratto. Anche qui sono previsti gli stessi costi di commercializzazione pari a 84€ l’anno.

L’energia elettrica proviene esclusivamente da fonti rinnovabili certificate senza costi aggiuntivi e la gestione dell’offerta sarà completamente digitale. La attivi online, paghi tramite addebito diretto su conto corrente (SDD) e ricevi la bolletta via email. Inoltre, tramite l’app potrai anche consultare i tuoi consumi storici fino a 2 anni.

Attiva l’offerta

Il passaggio è veloce: nessuna interruzione della corrente o del gas e nessun cambio di contatore. Engie si occupa di inviare la disdetta al tuo vecchio fornitore, tu devi solo avere a portata di mano l’ultima bolletta e i tuoi dati anagrafici e poi iniziare cliccando su Configura Ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 feb 2026

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
13 feb 2026
