Engie: PROMO Energia Agile con prezzi senza spread

La PROMO Energia Agile di Engie è in scadenza nei prossimi giorni! La tariffa in questione è sicuramente una delle più interessanti di quelle che troviamo nel mercato!

Il prezzo della materia prima è senza rincari, questo significa che il gestore guadagna solamente sul costo di commercializzazione annuo e non applica alcun spread.

Engie PROMO Energia Agile: i dettagli

Questa offerta è davvero chiara e semplice. Il prezzo delle due componenti Luce e Gas è quella regolata dall’ARERA mese dopo mese. Il fornitore transalpino Engie non applica alcun sovrapprezzo sugli indici PUN e PSV, in pratica, pagherete l’energia e il gas come lo paga il vostro gestore.

Il valore aggiunto dei prezzi indicizzati è sicuramente quello che quando il costo diminuisce di pari passo anche la vostra bolletta sarà molto più vantaggiosa. L’unico costo fisso richiesto da Engie è pari a 162 euro annui che vengono spalmati su base mensile. Quindi il corrispettivo fisso da corrispondere ogni mese oltre ai consumi è di 13,50 euro per la Luce e la stessa cifra per il Gas.

Il gestore in questione, inoltre, non è soltanto trasparente e economico ma è dotato anche di un’assistenza a 5 stelle disponibile su WhatsApp.

Costi ed altro

La promozione in scadenza il prossimo 7 Febbraio 2023. Il contratto di fornitura non ha alcun vincolo e non è previsto nessun costo di allaccio con Engie.

Grazie a questa offerta, dunque, l’energia e il gas non avranno rincari ma avranno lo stesso indice di quello regolato dall’ARERA. In sostanza, il fornitore non ha alcun guadagno sui consumi ma solo sul corrispettivo fisso mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.