Engie PuntoFisso: luce e gas bloccati per un anno, ma l'offerta scade a breve

L’arrivo dell’estate e la conseguente accensione dei condizionatori sono il momento clou in cui si comincia a temere l’arrivo di bollette salate, specie se dovessero esserci aumenti imprevisti da parte dei mercati. Per questo, tutelarsi con un’offerta a prezzo fisso è la scelta migliore per darti la tranquillità che cerchi: hai tempo fino a domani 10 giugno per attivare Engie Energia PuntoFisso 12 mesi, che ti propone condizioni tariffarie convenienti per la luce e per il gas per un anno.

Il piano si divide in un costo fisso di commercializzazione per la luce pari a 72 euro l’anno, circa 6 euro al mese, a cui sommare il prezzo dell’energia bloccato a 0,1229 euro/kWh e, per il gas, un costo di commercializzazione pari a 84 euro l’anno, circa 7 euro al mese, con materia prima bloccata a 0,483 euro/Smc.

In questo modo, ti immunizzi contro i possibili rincari stagionali, come l’aumento della luce elettrica durante l’estate e del gas per l’inverno e vivere con maggiore serenità anche le instabilità geopolitiche. Per la luce hai anche la possibilità di scegliere tra la tariffa Monoraria (il prezzo è lo stesso a qualsiasi ora del giorno) o quella a fasce (il prezzo varia a seconda se consumi di giorno o la sera/weekend), a seconda delle tue esigenze.

La tariffa ideale se preferisci la serenità mentale di sapere esattamente quanto ti costerà accendere il condizionatore e regolarti di conseguenza. Le condizioni qui presentate sono valide fino a domani 10 giugno 2026.