Engie rinnova l'offerta a prezzo fisso: blocca ora luce e gas per due anni

Engie, uno dei principali operatori energetici attivi in Italia, ha aggiornato i prezzi della sua offerta Energia PuntoFisso. Questo fornitore propone tariffe bloccate particolarmente competitive per chi vuole proteggersi dalle oscillazioni del mercato.

Sia per la luce sia per il gas vengono applicati prezzi tra i più bassi del mercato libero, con la possibilità di scegliere tra tariffa monoraria o multioraria per l’elettricità. Le condizioni attuali sono attivabili fino al 27 novembre e l’intera procedura di sottoscrizione può essere completata online in pochi minuti, senza interruzioni nella fornitura.

Le nuove tariffe di Engie per risparmiare sulla bolletta

Le nuove condizioni economiche dell’offerta Engie prevedono prezzi fissi per 24 mesi. Ecco i dettagli delle tariffe attualmente in vigore:

Luce con tariffa monoraria:

0,1015 €/kWh valido in ogni fascia oraria;

valido in ogni fascia oraria; 72 € l’anno per i costi di commercializzazione;

per i costi di commercializzazione; Sbilanciamento forfettario pari a 0,002 €/kWh.

Luce con tariffa a fasce:

0,1031 €/kWh nella fascia F1 (lun–ven, 8:00–19:00);

0,1103 €/kWh nella fascia F2 (lun–ven 7:00–8:00 e 19:00–23:00; sabato 7:00–23:00, esclusi i festivi);

0,093 €/kWh nella fascia F3 (tutti i giorni 23:00–7:00; domenica e festivi 24 ore su 24).

Per quanto riguarda il gas, la tariffa a prezzo fisso è di 0,387 €/Smc valido tutto il giorno e 72€ l’anno per la componente di commercializzazione

Rimangono naturalmente invariate le voci di costo regolamentate a livello nazionale, come tariffe di rete, oneri di sistema e componente ASOS, che sono indipendenti dal fornitore.

Per attivare la fornitura è sufficiente andare sul sito di Engiee selezionare “Configura ora”, inserire dati anagrafici, informazioni del contatore e metodo di pagamento, e convalidare tramite e-mail. Engie gestirà automaticamente il passaggio dal precedente operatore, garantendo continuità del servizio.