Engie sfida l'inverno abbassando ancora il prezzo di luce e gas: ecco le nuove tariffe

Con l’avvicinarsi del mese di gennaio, i principali fornitori energetici del mercato libero italiano hanno iniziato ad alzare il costo della materia prima luce e gas. La multinazionale francese Engie ha invece scelto di andare controcorrente, abbassando ulteriormente il prezzo delle tariffe relative alla sua offerta Energia PuntoFisso 24 mesi.

Ecco le nuove tariffe Engie valide per quanti richiederanno una nuova fornitura entro l’8 gennaio 2026.

Luce (tariffa monoraria)

0,0916 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi

: costo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gas

0,3495 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi

: costo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

Volendo, è possibile scegliere anche la tariffa luce multioraria in sostituzione di quella monoraria.

Luce F1: 0,0947 euro/kWh (valida dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00)

(valida dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00) Luce F2: 0,099 euro/kWh (valida dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, più il sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi)

(valida dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, più il sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi) Luce F3: 0,083 euro/kWh (valida dal lunedì al sabato, dalle 23:00 alle 7:00, più la domenica e i giorni festivi 24 ore su 24

Per la massima trasparenza possibile nei confronti dei suoi utenti, Engie sottolinea che l’importo finale della bolletta comprende altri costi indipendenti dalla sua volontà, vale a dire gli oneri generali di sistema, la componente ASOS e le spese relative alla tariffa per l’utilizzo della rete.

Trasparenza che unita a uno dei servizi di assistenza più premiati dell’intero settore completano al meglio l’offerta di Engie. A proposito di assistenza, la multinazionale transalpina mette a disposizione di ciascun suo cliente un team di assistenti dedicati pronti a risolvere qualsiasi dubbio legato alla fornitura, che fino ad oggi vanta una completa soddisfazione da parte di nove clienti su dieci.

Per aderire alla nuova fornitura è sufficiente tenere a portata di mano un documento di identità valido, l’ultima bolletta, il proprio numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica.