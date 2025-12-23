Engie svela le nuove tariffe della sua offerta a prezzo fisso: sono valide fino all'8 gennaio

A pochi giorni dal Natale Engie ha rinnovato le tariffe della sua offerta a prezzo fisso, ritoccando verso il basso il costo sia della materia prima luce che quello del gas. Come da tradizione, il prezzo resta blocca per due anni consecutivi, indipendentemente da quelle che saranno le oscillazioni del mercato nel corso dei prossimi 24 mesi.

Ecco come cambiano le tariffe dell’offerta Energia PuntoFisso 24 Mesi di Engie.

Luce

0,0916 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi

: costo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gas

0,3495 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi

: costo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

Come attivare una nuova fornitura Engie

La validità delle tariffe indicate qui sopra termina l’8 gennaio 2026. Per richiedere una nuova fornitura Engie è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta, dopodiché premere sul pulsante “Configura ora”, quindi fornire i propri dati anagrafici, quelli della fornitura e confermare il metodo di pagamento.

Engie invierà dapprima un SMS di conferma per autenticare il numero di telefono fornito in precedente, in seguito un e-mail all’indirizzo di posta elettronica per completare con successo la registrazione. A quel punto il colosso energetico francese avviserà l’attuale gestore del cambio di fornitura, che avverrà senza alcuna interruzione di energia.

Tornando all’offerta valida fino alla prima settimana di gennaio, ricordiamo che in bolletta sono presenti gli altri costi indipendenti da Engie, vale a dire la componente ASOS, gli oneri generali di sistema e le spese relative alla tariffa per l’utilizzo della rete. Ciò viene chiaramente indicato dalla multinazionale francese al momento della sottoscrizione del contratto.

In chiusura, diamo conto anche delle nuove tariffe legate alla sottoscrizione del contratto Luce multi-oraria:

Luce F1: 0,0947 euro/kWh

Luce F2: 0,099 euro/kWh

Luce F3: 0,083 euro/kWh

Rimane invariato, invece, il costo di commercializzazione pari a 84 euro l’anno, sia per la luce che per il gas, così come il costo della materia prima gas pari a 0,3495 euro/Smc.