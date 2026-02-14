 Engie ti blocca le bollette luce e gas per 24 mesi con i Carnival Days: tira coriandoli e risparmia!
Passa ad Engie e blocca la bolletta di Luce e Gas per 24 mesi, senza rincari e senza sorprese. Approfitta dei Carnival Days e acchiappa la promo!
Green Risparmio energetico
Se c’è una cosa che hai capito dall’inizio di questo nuovo anno, è che sei stufo di buttare i tuoi soldi in bollette che potrebbero essere decisamente più basse e… costanti. E l’hai capito perché hai scoperto che esiste Engie, il fornitore di luce e gas che blocca il prezzo per 24 mesi pieni pieni senza alcun rincaro!

Esatto: bollette con prezzo di luce e gas sempre fisso e bloccato per ben 2 anni, con addebito diretto sul conto corrente e con energia elettrica che proviene 100% da fonti rinnovabili. Pensi sia incredibile? E invece è tutto vero: continua a leggere o clicca sul link sottostante per approfondire la promo di Engie.

Risparmia per 2 anni con Engie

24 mesi di bollette luce e gas bloccate e senza aumenti

Fino al 19/02 puoi approfittare degli esclusivi Carnival Days di Engie. In occasione del carnevale, puoi accedere alla promo bloccata per 24 mesi con tariffa monoraria a soli 0,974€/kWh. In alternativa hai sempre la possibilità di valutare la tariffa a fasce:

  • F1 a 0,1005 €/kWh
  • F2 a 0,1048 €/kWh
  • F3 a 0,0888 €/kWh

Qualsiasi sia la tua esigenza, è sempre Engie che si adatta a te e mai il contrario. Inoltre, tutti i costi delle tariffe sono cristallini e trasparenti, e ti permettono di capire a pieno cosa stai andando a pagare, senza sorprese postume. Scegliendo di attivare anche la fornitura gas con ENGIE, avrete l’opportunità di accedere a una tariffa studiata per garantire risparmio e tranquillità nel tempo, con un costo di 0,3715 €/Smc che si inserisce in una proposta complessivamente competitiva. Riunire luce e gas sotto un unico operatore consente non solo di semplificare la gestione delle utenze, ma anche di beneficiare di un servizio coordinato, trasparente e affidabile. Il vero punto di forza è il blocco del prezzo per due anni: una scelta strategica che vi mette al riparo dalle oscillazioni del mercato energetico, spesso imprevedibili, e vi permette di pianificare il budget familiare con maggiore serenità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 feb 2026

Roberta Bonori
Pubblicato il
14 feb 2026
