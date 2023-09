Eni avvia il collocamento di obbligazioni sustainability-linked

Eni ha annunciato l’avvio del collocamento di obbligazioni convertibili senior unsecured sustainability-linked, dalla durata di 7 anni – con scadenza 14 settembre 2030-, emesse per un importo nominale complessivo di circa 1 miliardo di euro.

In particolare le obbligazioni saranno legate al conseguimento di una serie di target di sostenibilità di Eni alla data del 31 dicembre 2025 ed è previsto che pagheranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 2,625% e il 3,125%.

Le obbligazioni saranno collocate in funzione delle condizioni di mercato ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale, e saranno destinate esclusivamente ad investitori qualificati ed aventi un taglio minimo di 100.000 euro.

Il titolo di Eni sta mantenendo una tendenza rialzista negli ultimi mesi con un prezzo che si aggira oggi intorno ai 14.61€ per azione. A inizio settimana le quotazioni del gruppo petrolifero avevano toccato i massimi da febbraio sfruttando anche il rally del prezzo del petrolio.

Come comprare azioni Eni e investire nei mercati globali

Per chi è interessato ai mercati finanziari Fineco mette a disposizione una piattaforma affidabile e pratica per il trading e gli investimenti, che offre tutti gli strumenti necessari per orientarsi con semplicità sui mercati.

Con Fineco è possibile investire in azioni in 26 mercati globali, obbligazioni, ETF e Indici di tutto il mondo, scegliendo le proprie aziende e tematiche preferite, dalla sostenibilità all’innovazione tecnologica.

Piattaforma n. 1 in Italia per volumi totali di azioni scambiate in Italia, Fineco offre la possibilità di fare trading ed investire con zero canone mensile di gestione e con commissioni di negoziazione dello 0,19% (commissione minima di 2,95€ e max. 19€ a seconda del controvalore dell’ordine).

Per conoscere tutte le funzionalità offerte dal Conto Trading Fineco clicca qui.

