Eni Plenitude: con la nuova offerta caldaie, l'efficienza è di casa

Cambiare caldaia oggi conviene. Con Eni Plenitude, la sostituzione del tuo vecchio impianto termico diventa un investimento intelligente, accessibile e a misura d’ambiente. Eni Plenitude, da sempre attenta all’efficienza energetica e all’innovazione, propone una soluzione completa per chi desidera migliorare il comfort della propria abitazione riducendo al tempo stesso i consumi.

Una caldaia di ultima generazione a partire da 99,96€/ mese

L’offerta Ogni ambiente prevede la caldaia EGEL32x con termostato smart HiComfort, disponibile con pagamento rateale da 99,96 euro al mese per 24 mesi a TAN fisso 0% e TAEG 0%, per un importo totale dovuto di 2.399 euro. È possibile anche optare per il pagamento in un’unica soluzione, sempre a partire da 2.399 euro IVA inclusa.

In alternativa, per esigenze di riscaldamento maggiori, è disponibile anche la caldaia EGEL52x (Grandi spazi), proposta a 2.599 euro (rate da 108,29€/mese per 24 mesi, sempre a tasso zero).

Cosa include l’offerta

Con Eni Plenitude, l’acquisto della caldaia comprende:

Sopralluogo gratuito

Installazione standard a regola d’arte , comprensiva di rimozione dell’impianto precedente, collegamenti e verifica funzionale

Prima accensione e attivazione della garanzia

2 anni di garanzia convenzionale

Dichiarazione di conformità e libretto d’impianto

A questi servizi si possono aggiungere optional utili come l’estensione della garanzia fino a 10 anni, la manutenzione programmata e l’installazione di accessori come valvole termostatiche bluetooth, kit salvacaldaia e sistemi di scarico condensa.

Risparmio energetico fino al 30%

Il vantaggio principale è dato dall’alta efficienza: passando da una caldaia tradizionale a una caldaia a condensazione in impianti a bassa temperatura, è possibile ottenere una riduzione dei consumi fino al 30%, con benefici concreti in bolletta e per l’ambiente.

Come funziona il processo

Attivare l’offerta è semplice e rapido. Dopo aver compilato il form di contatto, un consulente ti guiderà passo passo:

Proposta personalizzata Sopralluogo di verifica Installazione e collaudo dopo l’approvazione

Una formula chiavi in mano pensata per semplificare ogni fase, dall’acquisto alla messa in funzione dell’impianto.

Per conoscere l’offerta completa di Eni Plenitude per la tua nuova caldaia clicca qui.