Eni Plenitude: con questa offerta entri nel mercato libero e risparmi

La fine del mercato tutelato gas è imminente e per garantire la continuità dell’approvvigionamento energetico, è fondamentale compiere la scelta giusta. Eni Plenitude offre un’opportunità unica per anticipare questo cambiamento: parliamo di “Trend Casa FineTutela”, un’offerta a prezzo variabile in linea con l’andamento del mercato. Questa scelta non solo ti assicura un approvvigionamento continuo ma ti consente anche di risparmiare considerevolmente sui costi di commercializzazione e vendita. Con Trend Casa FineTutela, infatti, il risparmio rispetto ai costi di commercializzazione e vendita di Trend Casa – altra offerta dell’operatore – può arrivare fino a 144 euro per ogni fornitura se attivi luce e gas.

Perché Trend Casa FineTutela di Eni Plenitude conviene

È importante sottolineare che il prezzo dell’energia è influenzato da vari fattori e scenari, e quindi non è possibile prevedere con esattezza come si evolverà nel futuro. Tuttavia, con Trend Casa FineTutela, avrai accesso alle condizioni del mercato all’ingrosso, riservate agli operatori energetici, con un contributo al consumo. Nello scorso mese, considerando sia i prezzi all’ingrosso che il contributo al consumo applicato per luce e gas, il corrispettivo luce sarebbe stato pari a 0,139 €/kWh mentre il corrispettivo gas si sarebbe attestato a 0,496 €/Smc. Inoltre, puoi ricevere fino a 12 euro di sconto in bolletta dilazionati in 24 mesi per ogni fornitura attivando l’addebito diretto su conto corrente.

La cessazione del servizio di tutela del gas è prevista per il 31 dicembre 2023 per tutte le utenze domestiche: puoi passare al mercato libero con Eni Plenitude oppure scegliere un altro fornitore o recedere dal contratto. Se non effettui una scelta specifica, dal 1° gennaio 2024 ti verranno applicate le condizioni economiche di un’offerta specifica, Placet, nel caso in cui tu non sia considerato un cliente vulnerabile.

L’offerta Trend Casa FineTutela può essere sottoscritta fino al 12 novembre 2023 in tutto il territorio italiano dai clienti domestici con contatore attivo. Questa opportunità è aperta a diversi profili di clienti:

Se hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e desideri passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore)

(Cambio Fornitore) Se sei già cliente Eni Plenitude e desideri cambiare offerta (Cambio Prodotto)

e desideri cambiare offerta (Cambio Prodotto) Se vuoi passare a Eni Plenitude e contestualmente effettuare una voltura LUCE

Per attivare l’offerta, bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano una bolletta del tuo attuale fornitore, un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario dell’ultima bolletta, e l’IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente.

