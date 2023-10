EniPlenitude: per te Amazfit + Fitprime in regalo

Con EniPlenitude il passaggio al Mercato Libero, che avverrà in automatico per tutti entro fine anno, è davvero indolore. Il fornitore in questione ti offre la migliore offerta Luce e Gas a prezzo variabile studiata per chi proviene dal Tutelato. Inoltre, se passi entro il 6 Ottobre 2023, in regalo c’è un Amazfit con Fitprime.

Questo gestore ti offre la possibilità di passare al Mercato Libero in maniera consapevole ed oculata. Eni Plenitude ha pensato alla promozione Trend Casa FineTutela, una tariffa a prezzo indicizzato che segue gli indici del mercato. Con questa proposta commerciale puoi risparmiare anche 144€ in 2 anni sui costi di commercializzazione e vendita attivando Luce e Gas.

EniPlenitude Trend Casa FineTutela: i dettagli

L’offerta per porre fine al Tutelato è stata studiata da Eni per permetterti di risparmiare una cifra considerevole. Il corrispettivo della Luce segue l’indice del mercato. A questo corrispettivo sancito per tutti da ARERA il fornitore aggiunge un piccolo spread sui consumi pari a 0,0132 €/kWh.

Per il gas, invece, il contributo al consumo è di 0,1000 €/Smc. Il costo della materia prima invece segue sempre il prezzo all’ingrosso.

Inoltre, per quanto concerne l’energia, bisogna considerare anche un costo per la commercializzazione e vendita di 9 euro al mese. Mentre, per il Gas questo corrispettivo è pari a 5,28 euro mensili.

Le sorprese ed i risparmi però non finiscono qui! Infatti, se decidi di addebitare le bollette sul conto corrente, per te fino a 12 euro di sconto in fattura nei 24 mesi per ogni fornitura attivata con Eni Plenitude.

Ti ricordiamo che il passaggio al Mercato Libero dal Tutelato è praticamente obbligatorio per tutti e va fatto in maniera volontaria entro il 31 Dicembre 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.