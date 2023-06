Il car sharing di Enjoy a Roma diventa elettrico

A nove anni di distanza dal suo debutto nella Capitale, il servizio di car sharing proposto da Eni a Roma, attraverso la flotta di Enjoy, si arricchisce di 100 nuove auto elettriche a zero emissioni: XEV YOYO. Hanno autonomia fino a 150 chilometri e possono raggiungere una velocità massima di 80 Km/h. Non si farà fatica a distinguerle già da un primo sguardo, grazie alla colorazione verde lime che le contraddistingue. Nel corso dei prossimi mesi ne arriveranno altre 100.

La flotta elettrica di Enjoy arriva a Roma

I clienti che le scelgono per spostarsi nella Città Eterna potranno godere della modalità free floating ovvero della libertà di iniziare e terminare il noleggio in qualsiasi punto all’interno delle aree di copertura dedicate, senza punti predefiniti. Inoltre, è possibile contare sulla certezza di trovare la ricarica della batteria sempre superiore al 30%. Riportiamo di seguito le parole di Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility.

Il car sharing Enjoy è presente a Roma da nove anni, durante i quali si è consolidato come un servizio, complementare al trasporto pubblico locale, utile a favorire la facilità di spostamento dei cittadini, e in grado di contribuire a rendere più sostenibile la mobilità urbana. Eni Sustainable Mobility contribuisce al percorso verso l’obiettivo Net Zero al 2050 fissato da Eni: il car sharing, ora anche elettrico, fa parte delle tante soluzioni già disponibili per contribuire alla decarbonizzazione i trasporti, come lo sviluppo dei biocarburanti HVO, del biometano, dell’elettrico e dell’idrogeno.

Dal suo debutto nel 2014, Enjoy ha effettuato a Roma oltre 9 milioni di noleggi, contribuendo così alla decongestione del traffico e, di conseguenza, introducendo benefici per la qualità della vita. Tra i vantaggi offerti figurano il parcheggio gratuito sulle strisce blu e l’ingresso alle ZTL, senza dimenticare l’utilizzo senza spese dei Parking dedicati che si trovano presso alcune stazioni di servizio Eni e dei parcheggi a pagamento, come quello presso la stazione Termini.

Noleggi e tariffe del car sharing di Eni

Prendendo in considerazione tutta Italia, il servizio conta 1,5 milioni di clienti e 30 milioni di noleggi effettuati dal 2013. La flotta è composta, complessivamente, da circa 3.000 veicoli distribuiti tra Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma. Per noleggiarli è sufficiente l’app disponibile negli store Android, iOS e Huawei. In seguito alla registrazione è possibile cercare quelli liberi nei dintorni oppure inserire il numero di targa e il codice sul parabrezza di quello incontrato lungo il percorso.

Dal punto di vista delle tariffe, è prevista una spesa peri a 0,29 euro al minuto, con un costo fisso pari a 1,00 euro per lo sblocco dell’auto. Quelle rosse Fiat 500 prevedono inoltre spese forfettarie: 16,00 euro per due ore, 26,00 euro per quattro ore, 31,00 euro per sei ore (fino a 50 chilometri), 49,00 euro per un giorno (fino a 150 chilometri), 90 euro per due giorni (fino a 300 chilometri) o 40 euro al giorno da tre a 15 giorni (fino a 150 chilometri al giorno). A queste si aggiungono le opzioni dedicate ai mezzi Cargo.