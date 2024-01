Entra in NOW a partire da 6,99€ al mese con la nuova offerta

NOW, la piattaforma streaming che offre l’intera programmazione live e on demand dei canali Sky, ha lanciato una nuova offerta, grazie alla quale è possibile accedere ai suoi contenuti a partire da 6,99 euro al mese. La promo si rivolge a tutti i tre pass – Enterainment, Cinema e Sport – e resterà valida ancora per poco.

La programmazione di NOW è tua a partire da 6,99 euro al mese

Con 6,99 euro al mese, accettando di restare almeno un anno, si può sottoscrivere il pass Entertainment, che include le migliori serie italiane e internazionali, gli show di Sky per tutta la famiglia e i canali di Eurosport (Eurosport 1 ed Eurosport 2).

Tra le serie televisive di maggiore successo, segnaliamo i nuovi episodi di True Detective – Night Country: l’appuntamento è fissato tutti i lunedì in contemporanea con gli USA e on demand.

Per quanto riguarda invece gli show originali di Sky, in queste settimane va in onda in prima serata ogni giovedì MasterChef, il cooking show televisivo più amato dagli italiani. Anche in questa nuova stagione, i tre giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli non stanno deludendo le aspettative.

Gli appassionati di Sport possono inoltre contare sull’intera programmazione di Eurosport 1 ed Eurosport 2, che in questi giorni stanno trasmettendo il primo slam della stagione. Ancora in corsa per la vittoria del titolo c’è anche il nostro Jannik Sinner, che oggi affronterà il russo Rublev per conquistare l’accesso alle semifinali.

Approfitta della vantaggiosa offerta di NOW per attivare il pass Entertainment a soli 6,99 euro al mese per 12 mesi, con un tempo di permanenza minimo fissato a 1 anno.

