Entry/Exit System europeo: denunce per IBM, Atos e Leonardo

L’Unione europea ha denunciato IBM, Atos e Leonardo per i numerosi ritardi nello sviluppo del nuovo Entry/Exit System utilizzato negli aeroporti di 29 paesi per registrare i cittadini che arrivano dall’esterno dell’area Schengen. Le tre aziende aveva formato un consorzio e ottenuto il contratto nel 2019. Il sistema è attivo da aprile 2026, circa quattro anni dopo la data prevista.

Lancio in grave ritardo con problemi hardware e software

Il nuovo Entry/Exit ​System è un sistema informatico automatizzato che consente di registrare i cittadini di paesi extra Schengen. Sostituisce la vecchia timbratura manuale dei passaporti per viaggi di breve durata (fino a 90 giorni in sei mesi). Raccoglie i dati del documento di viaggio, la data e il luogo di ingresso/uscita e i dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali).

Gli obiettivi principali sono velocizzare i controlli e prevenire l’immigrazione irregolare, ma il sistema serve anche per scoprire identità false, documenti contraffatti e persone ricercate dalle autorità. Doveva debuttare nel 2022, ma è pienamente operativo dal 10 aprile 2026. Durante la scorsa estate ci sono state lunghe code negli aeroporti a causa di problemi hardware e software, tra cui l’impossibilità di usare gli scanner sporchi di sudore.

EU-Lisa, agenzia responsabile della gestione del sistema, ha confermato di aver denunciato IBM, Atos e Leonardo per il mancato rispetto delle scadenze contrattuali. In base alla documentazione letta dai giornalisti del Financial Times, le tre aziende avevano anche contestato le multe per i ripetuti ritardi.

L’agenzia europea aveva evidenziato l’incremento dei costi da 142 a 212 milioni di euro nel 2021 e la necessità di togliere fondi ad altri progetti. Il contratto è scaduto nel 2025 e un nuovo consorzio ha completato l’implementazione del sistema. IBM non ha risposto alla richiesta di chiarimento. Atos e Leonardo hanno dichiarato che non rilasciano commenti su procedimenti legali.