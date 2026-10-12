 Un entry level che non delude e costa pochissimo? REDMI Note 15 5G
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Un entry level che non delude e costa pochissimo? REDMI Note 15 5G

Il REDMI Note 15 5G è uno dei migliori entry level sul mercato e ora la versione da 512 GB è tua a 279,90 euro su Amazon.
Un entry level che non delude e costa pochissimo? REDMI Note 15 5G
Tecnologia Mobile
Il REDMI Note 15 5G è uno dei migliori entry level sul mercato e ora la versione da 512 GB è tua a 279,90 euro su Amazon.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Se hai deciso di acquistare uno smartphone entry level come dispositivo da battaglia o perché vuoi fare un regalo a tuo figlio come primo telefono, approfitta di questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il REDMI Note 15 5G da 512 GB a soli 279,90 euro, invece che 329,90 euro.

Siamo quindi davanti a uno sconto del 15% sul prezzo di listino che ti fa risparmiare 50 euro sul totale. E se già il prezzo di partenza non era per niente male adesso è da prendere al volo. Inoltre puoi decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Acquistalo in offerta su Amazon

REDMI Note 15 5G è concreto ed economico

Sicuramente il punto di forza del REDMI Note 15 5G è il suo rapporto qualità prezzo, oggi ulteriormente avvalorato da uno sconto del 15%. Lo smartphone è estremamente leggero, con un peso di appena 178 grammi e uno spessore di 7,40 mm, e gode di un ottimo display AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate da 120 Hz. In più la luminosità massima di 3200 nit ti aiuta a vederlo bene anche di fronte alla luce del sole.

{title}

A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 6 Gen 3 a 4 nm con 8 GB di RAM a supporto, 512 GB di memoria interna e la possibilità di espanderla fino a 1 TB tramite microSD. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore principale posteriore da 108 MP con ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera anteriore da 20 MP. La batteria da 5520 mAh garantisce una durata giornaliera anche sotto stress e offre la ricarica turbo da 45 W.

Acquistalo in offerta su Amazon

Se vuoi spendere pochissimo questo è indubbiamente il migliore smartphone che puoi avere oggi. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo REDMI Note 15 5G da 512 GB a soli 279,90 euro, invece che 329,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

3 smartphone da acquistare subito su Amazon

3 smartphone da acquistare subito su Amazon
Apple iPhone 17 Pro Max a un ottimo prezzo su Amazon

Apple iPhone 17 Pro Max a un ottimo prezzo su Amazon
Ottime prestazioni, foto eccellenti e generosa batteria: Motorola Edge 70 Pro

Ottime prestazioni, foto eccellenti e generosa batteria: Motorola Edge 70 Pro
iPhone Air 2 potrebbe essere ancora più sottile: appena 5,2 mm

iPhone Air 2 potrebbe essere ancora più sottile: appena 5,2 mm
3 smartphone da acquistare subito su Amazon

3 smartphone da acquistare subito su Amazon
Apple iPhone 17 Pro Max a un ottimo prezzo su Amazon

Apple iPhone 17 Pro Max a un ottimo prezzo su Amazon
Ottime prestazioni, foto eccellenti e generosa batteria: Motorola Edge 70 Pro

Ottime prestazioni, foto eccellenti e generosa batteria: Motorola Edge 70 Pro
iPhone Air 2 potrebbe essere ancora più sottile: appena 5,2 mm

iPhone Air 2 potrebbe essere ancora più sottile: appena 5,2 mm
Michea Elia
Pubblicato il
12 ott 2026
Link copiato negli appunti