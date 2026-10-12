Un entry level che non delude e costa pochissimo? REDMI Note 15 5G

Se hai deciso di acquistare uno smartphone entry level come dispositivo da battaglia o perché vuoi fare un regalo a tuo figlio come primo telefono, approfitta di questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il REDMI Note 15 5G da 512 GB a soli 279,90 euro, invece che 329,90 euro.

Siamo quindi davanti a uno sconto del 15% sul prezzo di listino che ti fa risparmiare 50 euro sul totale. E se già il prezzo di partenza non era per niente male adesso è da prendere al volo. Inoltre puoi decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

REDMI Note 15 5G è concreto ed economico

Sicuramente il punto di forza del REDMI Note 15 5G è il suo rapporto qualità prezzo, oggi ulteriormente avvalorato da uno sconto del 15%. Lo smartphone è estremamente leggero, con un peso di appena 178 grammi e uno spessore di 7,40 mm, e gode di un ottimo display AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate da 120 Hz. In più la luminosità massima di 3200 nit ti aiuta a vederlo bene anche di fronte alla luce del sole.

A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 6 Gen 3 a 4 nm con 8 GB di RAM a supporto, 512 GB di memoria interna e la possibilità di espanderla fino a 1 TB tramite microSD. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore principale posteriore da 108 MP con ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera anteriore da 20 MP. La batteria da 5520 mAh garantisce una durata giornaliera anche sotto stress e offre la ricarica turbo da 45 W.

Se vuoi spendere pochissimo questo è indubbiamente il migliore smartphone che puoi avere oggi. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo REDMI Note 15 5G da 512 GB a soli 279,90 euro, invece che 329,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.