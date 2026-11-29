Stai cercando uno smartphone e vuoi spendere il giusto senza doverti svenare? Allora dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando per portarti a casa il REDMI Note 15 5G da 512 GB. Oggi lo trovi su Amazon a soli 279,90 euro, invece che 329 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 15% che ti fa risparmiare 50 euro sul totale. Per ciò che offre questo smartphone è davvero uno dei migliori in questa fascia. E potrai anche acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

REDMI Note 15 5G: fotocamera da 108MP e batteria da 5520mAh

Il REDMI Note 15 5G si posiziona negli smartphone entry level ma garantisce qualcosa in più e questa versione da 512 GB offre anche un grandissimo spazio di archiviazione. A bordo troviamo il processore Snapdragon 6 Gen 3 a 4 nm con 8 GB di RAM a supporto e c’è la possibilità di espandere la memoria interna con una scheda microSD.

Offre un display AMOLED da 6,77 pollici leggermente curvo con refresh rate da 120 Hz, luminosità massima di 3200 nit, lettore di impronte, sblocco con riconoscimento facciale e resistenza IP65. Ha una fotocamera posteriore principale da 108 MP con ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 20 MP. Inoltre, nonostante sotto la scocca troviamo una batteria da 5520 mAh, ha uno spessore di appena 7,35 mm e un peso di soli 178 grammi.

Quindi siamo di fronte a uno smartphone leggero, maneggevole e robusto che garantisce buone performance, che ha un ottimo scomparto grafico e una batteria che dura a lungo. Il tutto per una cifra più che ragionevole. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo REDMI Note 15 5G da 512 GB a soli 279,90 euro, invece che 329 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.