EOLO annuncia il servizio FWA 5G a 1 Gbps

EOLO ha annunciato il lancio della nuova rete FWA 5G che permette di raggiungere una velocità massima di 1 Gbps in download. Le prestazioni sono quindi paragonabili a quelle di una connessione FTTH. È già disponibile in oltre 300 Comuni e rappresenta un’ottima soluzione per ridurre il cosiddetto digital divide.
FWA con 5G a 26 GHz
FWA (Fixed Wireless Access) è una tecnologia che sfrutta la frequenza radio per portare la banda larga e ultralarga nelle zone più difficili da raggiungere dalla rete fissa. EOLO è l’azienda leader in Italia. In base agli ultimi dati pubblicati da AGCOM, la società di Busto Arsizio possiede una quota di mercato del 27,9%.
Finora erano disponibili solo offerte con velocità massima di 300 Mbps in download. Oggi è stata lanciata ufficialmente la rete FWA 5G che permette di raggiungere una velocità di 1 Gbps. La nuova infrastruttura è stata attivata in oltre 300 comuni (non è noto l’elenco) per migliaia di famiglie e imprese e sarà progressivamente estesa nel corso dei prossimi mesi.
La tecnologia necessaria per l’infrastruttura di accesso radio, nota come RAN (Radio Access Network), è stata fornita da Nokia e ZTE. Le due aziende hanno fornito anche le antenne presso le abitazioni dei clienti, denominate CPE (Customer Premise Equipment), basate sulla piattaforma Dragonwing di Qualcomm. Mavenir, 6WIND e Thales hanno invece fornito i componenti per la Core Network 5G.
Per raggiungere una velocità paragonabile a quella delle connessioni FTTH sono state usate le frequenze millimetriche a 26 GHz dello standard 5G-NR. Grazie alla piattaforma wholesale di EOLO, il nuovo servizio sarà disponibile per tutti gli operatori interessati, evitando inutili duplicazioni di rete.
Guido Garrone, amministratore delegato di EOLO, ha dichiarato:
Fin dalla sua nascita, EOLO si è impegnata per offrire ai propri clienti, residenti nelle aree al di fuori dei principali centri urbani, una connessione Internet di elevata qualità e la miglior esperienza possibile. Con il traguardo di oggi, l’azienda segna un nuovo passo in linea con la propria visione di un Paese digitalmente inclusivo: assicurare a cittadini e imprese parità di accesso ad Internet anche nelle zone più remote, potendo così scegliere liberamente dove vivere, lavorare e studiare, grazie a una connessione di altissima qualità. Siamo convinti che la tecnologia FWA, per la sua complementarietà alla fibra ottica, rappresenti un elemento abilitante per lo sviluppo omogeneo del Paese, consentendo di recuperare rapidamente i ritardi di copertura accumulati negli anni a costi sostenibili.