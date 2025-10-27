EOLO annuncia il servizio FWA 5G a 1 Gbps

EOLO ha annunciato il lancio della nuova rete FWA 5G che permette di raggiungere una velocità massima di 1 Gbps in download. Le prestazioni sono quindi paragonabili a quelle di una connessione FTTH. È già disponibile in oltre 300 Comuni e rappresenta un’ottima soluzione per ridurre il cosiddetto digital divide.

FWA con 5G a 26 GHz

FWA (Fixed Wireless Access) è una tecnologia che sfrutta la frequenza radio per portare la banda larga e ultralarga nelle zone più difficili da raggiungere dalla rete fissa. EOLO è l’azienda leader in Italia. In base agli ultimi dati pubblicati da AGCOM, la società di Busto Arsizio possiede una quota di mercato del 27,9%.

Finora erano disponibili solo offerte con velocità massima di 300 Mbps in download. Oggi è stata lanciata ufficialmente la rete FWA 5G che permette di raggiungere una velocità di 1 Gbps. La nuova infrastruttura è stata attivata in oltre 300 comuni (non è noto l’elenco) per migliaia di famiglie e imprese e sarà progressivamente estesa nel corso dei prossimi mesi.

La tecnologia necessaria per l’infrastruttura di accesso radio, nota come RAN (Radio Access Network), è stata fornita da Nokia e ZTE. Le due aziende hanno fornito anche le antenne presso le abitazioni dei clienti, denominate CPE (Customer Premise Equipment), basate sulla piattaforma Dragonwing di Qualcomm. Mavenir, 6WIND e Thales hanno invece fornito i componenti per la Core Network 5G.

Per raggiungere una velocità paragonabile a quella delle connessioni FTTH sono state usate le frequenze millimetriche a 26 GHz dello standard 5G-NR. Grazie alla piattaforma wholesale di EOLO, il nuovo servizio sarà disponibile per tutti gli operatori interessati, evitando inutili duplicazioni di rete.

Guido Garrone, amministratore delegato di EOLO, ha dichiarato: