Eolo Più: internet flat a 19,90€, solo per OGGI

Eolo Più a 19,90 euro mensili è forse la migliore offerta per chi ad esempio non può attivare la Fibra nella propria abitazione. In questo caso, grazie alla tecnologia di questo provider è possibile navigare senza limiti grazie alla tecnologia FWA.

La promozione in scadenza nelle prossime ore offre anche un mese di prova dei pacchetti +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza che permettono di estendere la velocità fino a 1 Gigabit in download e 300 Mbps in upload.

Eolo Più: Internet a casa da 19,90€ al mese

La tariffa del gestore italiano offre internet illimitato 24 ore su 24 con picchi di velocità massima raggiungibile stanziata a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload grazie al pacchetto +Intrattenimento o +Studio e Lavoro (entrambi compresi in prova gratuita per un mese), minuti di chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso qualsiasi utenza sia mobile che fissa in tutta Italia e l’EOLOrouter incluso. Tutto questo ad un prezzo promozionale e bloccato per ben 12 mesi. Stiamo parlando di soli 19,90 euro ogni mese, anziché di 24,90 euro.

Nel canone mensile sono inclusi gli addon extra che permettono di incrementare il download e l’upload della propria connessione. Stiamo parlando di +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza. Il primo sono tutti gratuiti e se non necessari, sarà possibile provvedere alla loro disattivazione

In pratica il gestore vi regala 3 pacchetti aggiuntivi del valore complessivo di 13 euro per un mese. Se decidi di mantenerli, però, Eolo te li sconta di 3 euro. In sostanza pagherai solo 10 euro in più al mese.

Costi ed altro

La Promo Eolo Più prevede un contributo iniziale pari a 29,90 euro una tantum. L’attivazione del servizio viene eseguita da un tecnico certificato Eolo. Quest’offerta scade proprio oggi, approfittane!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.